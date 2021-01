Sub-21: Portugal já conhece adversários na fase de qualificação para o Euro'2023

Portugal já conhece adversários na fase de qualificação para o Euro'2023. A seleção orientada por Rui Jorge integra o Grupo D, juntamente com Liechtenstein Chipre, Bielorrússia, Islândia e Grécia, ditou o sorteio desta quinta-feira.





Confira os restantes grupos.Estónia, Azerbeijão, Finlândia, Noruega, Áustria, CroáciaSan Marino, Letónia, Hungria, Israel, Polónia, AlemanhaMalta, Lituania, Irlanda do Norte, Eslováquia, Rússia, EspanhaLiechtenstein Chipre, Bielorrússia, Islândia, Grécia,Gibraltar, Moldávia, País de Gales, Bulgária, Suíça, Países BaixosLuxemburgo, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Irlanda, Suécia, ItáliaAndorra, Kosovo, Albania, Eslovénia, República Checa, InglaterraArménia, Ilhas Faroé, Macedónia, Ucrânia, Sérvia, Françakazaquistão, Escócia, Turquia, Bélgica, DinamarcaJá está a decorrer o sorteio:Portugal fica hoje a conhecer os adversários do apuramento para o próximo Europeu sub-21, que vai disputar-se na Geórgia e Roménia em 2023.Tendo em conta que os 6 potes onde se incluem as 53 equipas participantes foram constituídos segundo as posições no ranking UEFA deste escalão, Portugal será um dos cabeças de série (Pote 1), juntamente com as congéneres de Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Dinamarca, Países Baixos e Croácia.Serão definidos 8 agrupamentos com 6 seleções e 1 com 5, sendo que se qualificam diretamente todos os primeiros classificados e o melhor segundo entre todos os grupos. Os restantes segundos classificados vão discutir um play-off de apuramento para as últimas vagas na fase final.Tal como tem acontecidos nos últimos sorteios da UEFA, e tendo em conta as limitações relacionadas com a pandemia de COVID-19, esta cerimónia não terá representantes das federações nacionais.Eis a constituição de todos os potes:POTE 1EspanhaAlemanhaFrançaInglaterraItáliaDinamarcaPORTUGALPaíses BaixosCroáciaPOTE 2ÁustriaPolóniaSuéciaRepública ChecaBélgicaRússiaSérviaSuíçaGréciaPOTE 3EslováquiaIslândiaUcrâniaEslovéniaRepública da IrlandaIsraelNoruegaBulgáriaTurquiaPOTE 4EscóciaMacedónia do NorteBósnia e HerzegovinaPaís de GalesIrlanda do NorteFinlândiaHungriaBielorrússiaAlbâniaPOTE 5MontenegroKosovoLituâniaCazaquistãoMoldáviaChipreIlhas FaroéAzerbaijãoLetóniaPOTE 6LuxemburgoArméniaMaltaAndorraEstóniaGibraltarLiechtensteinSan MarinoEquipas que não se podem defrontar segundo decisão do Comité Executivo da UEFA atualmente em vigor:- Arménia e Azerbaijão- Gibraltar e Espanha- Bósnia e Herzegovina e Kosovo- Kosovo e Sérvia- Kosovo e Rússia- Rússia e Ucrânia