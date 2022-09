Sub-21 preparam Euro'2023 diante da Geórgia em jogo solidário na Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol sub-21 vai defrontar a Geórgia na Covilhã, em 24 de setembro, no início da preparação para o campeonato da Europa de 2023, anunciou esta quarta-feira a federação (FPF).

Este será o primeiro desafio de preparação da equipa orientada por Rui Jorge para o Europeu que vai decorrer precisamente na Geórgia e na Roménia, e cujo sorteio da fase final vai decorrer em 18 de outubro, em Bucareste.

O Estádio Municipal José dos Santos Pinto vai acolher o desafio a partir das 17:00, sendo que o bilhete vai ter um custo de dois euros, com a receita a rever para a Associação Guardiões da Serra da Estrela.

"Encaramos a realização deste jogo e a sua vertente de responsabilidade social com um sentimento acrescido de cumprimento dos nossos deveres perante todos os que sempre nos apoiaram. Esperamos, através do futebol, como já fizemos em ocasiões anteriores, dar algum conforto a todas as famílias que foram afetadas pelo incêndio da Serra da Estrela", referiu o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Esta é mais uma ação solidária de intervenção social da FPF que, na sequência do grande incêndio que afetou a Serra da Estrela, fez chegar hoje a Casais de Folgosinho 13 toneladas de feno e 12 outras toneladas para pastores locais, fundamentais para alimentar cerca de 3.000 animais que ficaram sem pasto.