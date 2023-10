Sub-21 preparam jogo com a Grécia na máxima força

A seleção de Sub-21 prosseguiu os trabalhos este domingo, em Arcos de Valdevez, onde prepara o próximo encontro de qualificação do Euro 2025, diante da Grécia.O selecionador da equipa das quinas Rui Jorge contou com todos os elementos à sua disposição e, depois de ontem optar por um dia de recuperação física, hoje realizou um treino mais específico, com exercícios de transição rápida, controlo de bola, e aquecimento com bola. De seguida, realizou exercícios de sete contra sete, tendo em conta cenários específicos que os helénicos podem apresentar, incluindo praticar a posse de bola em pressão alta e condição física extrema.O treino, marcado por muita chuva, foi aberto aos adeptos.Portugal joga com a Grécia, nesta terça-feira, dia 17 de outubro, às 19 horas, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães.