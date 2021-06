Sub-21: Seis podem ser tricampeões e outros tantos tentam o bicampeonato

Seis jogadores portugueses podem completar este domingo o pleno de títulos continentais de futebol jovem de seleções na final do Europeu de sub-21, enquanto outros tantos irão tentar um segundo cetro e há 15 possíveis estreantes.

Dentro do lote dos 27 atletas convocados por Rui Jorge entre a primeira fase, de 24 a 31 de março, e a ronda eliminatória, a decorrer desde o passado domingo, há um sexteto que saboreou os títulos europeus de sub-17, em 2016, e de sub-19, em 2018, com vitórias sobre Espanha (1-1, 5-4 nos penáltis) e Itália (4-3, após prolongamento) nas respetivas finais.

Os guarda-redes Diogo Costa (FC Porto) e João Virgínia (Everton), os defesas Thierry Correia (Valência) e Diogo Queirós (Famalicão), o médio Florentino Luís (Mónaco) e o avançado Jota (Valladolid) celebraram em Baku, em maio de 2016, e em Seinajoki, na Finlândia, em julho de 2018, pela mão de Hélio Sousa, atual selecionador do Bahrain.

Nessa última conquista no escalão de sub-17, volvidos 13 anos de outro triunfo sobre a Espanha (2-1), numa final disputada em Viseu, estiveram também o guarda-redes Luís Maximiano (Sporting), os defesas Diogo Dalot (AC Milan) e Diogo Leite (FC Porto), o médio Gedson Fernandes (Galatasaray) e o avançado Rafael Leão (AC Milan).

Diogo Dalot adiantou Portugal aos 27 minutos, mas Brahim Díaz repôs a igualdade aos 32, numa partida que teve de ser decidida no desempate por grandes penalidades, em que o desperdício solitário de Manu Morlanes espoletou a festa lusa na Bakcell Arena.

Para lá chegar, a equipa das quinas triunfou numa 'poule' com Bélgica (0-0), Azerbaijão (5-0) e Escócia (2-0) e afastou Áustria (5-0) e Países Baixos (2-0) nas eliminatórias.

Já do quarto título de sub-19 fez parte o dianteiro Francisco Trincão (FC Barcelona), que sobressaiu como um dos melhores marcadores, ao apontar os mesmos cinco golos em outros tantos encontros de Jota, e ficou ausente da ronda decisiva do Euro'2021 de sub-21, a par de Thierry Correia, devido a problemas relacionados com o novo coronavírus.

Numa tarde frenética no Estádio Seinajoki, um bis de Moise Kean e outro golo de Gianluca Scamacca permitiram à Itália responder sempre às vantagens de Portugal, assinadas por intermédio de um bis de Jota e mais um tento de Francisco Trincão, até que o suplente Pedro Martelo faturaria aos 109 minutos o golo decisivo dessa final.

No caminho para a decisão, a equipa das quinas ficou na segunda posição de um grupo com Itália (2-3), Noruega (3-1) e Finlândia (3-0) e goleou a Ucrânia nas meias-finais (5-0).

Esse troféu intercalou duas finais perdidas com Inglaterra (1-2), em julho de 2017, com o defesa Abdu Conté (Moreirense), e Espanha (0-2), dois anos depois, incluindo o também defesa Tomás Tavares (Farense), os médios Vítor Ferreira (Wolverhampton) e Fábio Vieira (FC Porto) e os avançados João Mário (FC Porto) e Gonçalo Ramos (Benfica).

Esses seis nomes fazem parte da quinzena de futebolistas que pode alcançar o primeiro título de seleções na final do próximo domingo com a Alemanha, além dos defesas Pedro Pereira (Crotone) e Tiago Djaló (Lille), os médios Romário Baró (FC Porto), Filipe Soares (Moreirense), Daniel Bragança e Pedro Gonçalves (ambos do Sporting) e os avançados Dany Mota (Monza), Francisco Conceição (FC Porto) e Tiago Tomás (Sporting).

Com aposta vincada na geração nascida em 1999, que abrange 14 jogadores, a seleção nacional de sub-21 reúne 12 elementos que disputaram o último campeonato do Mundo de sub-20, entre maio e junho de 2019, sendo eliminados logo na primeira fase graças ao terceiro lugar numa 'poule' com Argentina (0-2), Coreia do Sul (1-0) e África do Sul (1-1).

Diogo Costa cumpriu nesse verão em território polaco a sexta de sete fases finais de torneios jovens de seleções, registo singular na equipa de Rui Jorge, à frente das seis chamadas de Diogo Dalot e Florentino e das cinco de Diogo Queirós, Gedson e Jota.

Quanto ao sucesso nos clubes, Diogo Costa, Diogo Queirós, Diogo Leite, Vítor Ferreira, Romário Baró, Fábio Vieira e João Mário ajudaram a equipa de juniores do FC Porto a conquistar a Youth League sobre os ingleses do Chelsea (3-1), em abril de 2019, compondo um inédito título português na principal prova europeia do escalão de sub-19.

Luís Maximiano, Tiago Djaló, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás sagraram-se campeões nacionais pelos respetivos emblemas em 2020/21, sendo que o artilheiro da última edição da Primeira Liga prepara a estreia pela seleção AA na fase final do Euro'2020, praticamente dois meses depois de ter representado os sub-21 no Euro'2021.

Portugal e Alemanha defrontam-se no próximo domingo, dia 6, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, numa inédita final da 23.ª edição do campeonato da Europa de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro'2020, motivado pela pandemia de covid-19.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal busca um título inédito no futebol jovem português masculino, jejum extensível ao Mundial de sub-17.