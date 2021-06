Sueco Glenn Nyberg dirige meia-final entre Portugal e Espanha

O árbitro sueco Glenn Nyberg vai dirigir o jogo entre as seleções de sub-21 de Portugal e Espanha, na próxima quinta-feira, da meia-final do Europeu da categoria, no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, informou esta terça-feira a UEFA.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Glenn Nyberg irá apitar o terceiro jogo na fase final do Campeonato da Europa de sub-21 de 2021, depois de já ter dirigido a vitória de Portugal sobre a Suíça (3-0), em 31 de março, no Estádio Stozice, em Ljubljana, para a terceira e última jornada do Grupo D.

O sueco ajuizou dois jogos da Liga Europa esta época e só presenciou um encontro com equipas portuguesas, em agosto de 2020, quando a equipa de juniores do Benfica derrotou os croatas do Dínamo de Zagreb (3-1), nos quartos de final da Youth League.

Portugal apurou-se esta segunda-feira pela quarta vez para as meias-finais do Europeu de sub-21, ao vencer a Itália (5-3, após prolongamento), ao passo que a pentacampeã Espanha (1986, 1998, 2011, 2013, 2019) eliminou a Croácia (2-1, após prolongamento).

O confronto ibérico arranca às 18:00 (17:00 em Lisboa) em solo esloveno e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha, que se defrontam três horas mais tarde na cidade húngara de Székesfehérvár, na final, agendada para domingo, dia 6, em Ljubljana.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro'2020, motivado pela pandemia de covid-19.