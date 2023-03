Tiago Dantas chutou de longe e acertou... no rosto de uma criança: médio pediu desculpas e saiu aplaudido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Relacionadas Portugal-Noruega, 3-0 Depois de uma criança ser atingida pela bola, o árbitro interrompeu a partida dos Sub-21 para assistência médica. Tiago Dantas também foi à bancada pedir desculpa #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/XLkMnrIelO — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 28, 2023

Tiago Dantas procurava o remate à baliza da Noruega desde longe, mas a bola acabou por sair ligeiramente por cima do travessão e dirigir-se... direitinha ao rosto de um jovem adepto que se encontrava atrás da baliza norueguesa. A criança ficou a chorar, o árbitro apercebeu-se do sucedido e interrompeu o encontro por breves momentos.Durante a pausa, o médio português dirigiu-se até à bancada para pedir desculpa à criança e aos pais. A bancada gostou do gesto e levantou-se para aplaudir o jogador emprestado pelo Benfica ao PAOK.