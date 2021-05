Tiago Djaló acredita que Portugal "pode chegar longe" no Europeu de sub-21

O defesa Tiago Djaló disse esta sexta-feira que Portugal "pode chegar longe" no Europeu de futebol de sub-21, cuja fase decisiva vai decorrer na Hungria e na Eslovénia, frisando que a equipa das quinas "não pode ter medo".

"Penso que a equipa pode fazer muito, podemos chegar longe, mas temos de trabalhar e pensar no jogo que vem e, só depois, pensar nas meias finais e na final", observou o central luso, de 21 anos, em conferência de imprensa.

Recentemente consagrado campeão ao serviço dos franceses do Lille, juntamente com Xeka, José Fonte e Renato Sanches, os últimos dois convocados para representar Portugal no Euro'2020, Djaló confessou sentir-se "muito feliz" e deu o mote para ultrapassar todos os adversários.

"Não podemos ter medo. Se há alguém que tem de ter medo, são as outras seleções", declarou.

Apesar de ter realizado 24 jogos pelo emblema gaulês, o defesa não foi utilizado por Rui Jorge durante a fase de grupos, nas vitórias sobre a Suíça (3-0), Inglaterra (2-0) e Croácia (1-0).

"Temos de respeitar as decisões e não tenho sido titular, nem jogado muito aqui na seleção. É claro que gostaria de ter mais oportunidades, mas cabe ao treinador escolher o onze. É esperar pela oportunidade", concluiu.

A comitiva liderada por Rui Jorge viaja ainda esta sexta-feira para Ljubljana, às 14:30, e deverá chegar a solo esloveno pelas 17:45 (hora de Lisboa).

Vencedor do grupo D, com nove pontos, graças a um pleno de vitórias, sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a equipa das quinas vai defrontar nos quartos de final a Itália, em 31 de maio, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana.

O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia, em 3 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro'2020, motivado pela pandemia de covid-19.