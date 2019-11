Tiago Djaló aguarda estreia e assume sonho de jogar com Rúben Semedo

O defesa Tiago Djaló afirmou esta segunda-feira estar preparado para se estrear pela seleção portuguesa de sub-21 e assumiu o sonho de, um dia, formar dupla com a sua principal referência, o central Rúben Semedo.

"Venho para dar o meu melhor e ajudar a equipa a conquistar pontos e vitórias. Dou o meu melhor todos os dias para ter a minha oportunidade. Se chegar, e quando chegar, posso prometer o meu melhor. Estou focado em fazer o maior número de jogos possível", afirmou o jogador do Lille, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Djaló, que falava na antevisão das duas partidas que Portugal vai efetuar, a primeira num particular com a Eslovénia e a segunda diante da Noruega, a contar para o grupo 7 de qualificação para o Euro2021.

"Todos os jogos são difíceis, mas as boas equipas conseguem tornar os jogos fáceis. Vamos fazer o melhor para ganharmos. A expetativa passa por ganhar os dois jogos", salientou.

O central, formado no Sporting e que na época passada representou os juniores do Milan, ambiciona atingir o patamar da seleção A, onde, de resto, está a sua principal referência.

"A minha referência é o Rúben Semedo, que conseguiu chegar agora à seleção principal. É um jogador que tem boas qualidades. Temos caraterísticas idênticas e gosto de o ver a jogar. Quem sabe, no futuro, poderemos fazer dupla [na seleção A]", observou.

No Lille, Djaló tem a companhia dos compatriotas Xeka, Renato Sanches e José Fonte, sendo que o experiente central internacional português tem sido uma grande ajuda nesta primeira temporada do jovem no emblema francês.

"É um bom jogador e boa pessoa. Tem-me ajudado bastante desde que cheguei ao Lille e dado bastante confiança. Ajuda-me a ser melhor jogador e só tenho de lhe agradecer. Espero que, no futuro, possamos fazer boas coisas juntos", disse.

Portugal defronta a Eslovénia, em jogo particular, na quinta-feira, no Estoril, e no dia 19 de novembro joga em Drammen, na Noruega, a contar para o grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.

Após três jogos realizados, Portugal é segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com seis pontos, menos três do que a líder Holanda e mais um do que a terceira colocada, Bielorrússia, que tem mais um jogo. Já a Noruega está na quarta posição, com quatro pontos.