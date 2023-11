Tiago Morais antevê jogo com a Grécia: «São uma equipa agressiva mas estamos preparados»

Tiago Morais manifestou este sábado confiança na qualidade da seleção portuguesa de sub-21, que concluiu no Algarve um estágio de preparação para o encontro de segunda-feira na Grécia, da fase de apuramento para o Euro'2025.

"Esperamos uma equipa que procura muito a profundidade, estamos preparados para isso. São uma equipa agressiva. Mas estamos preparados, confiamos em nós e acho que temos qualidade para o desafio", disse o extremo do Boavista.

Tiago Morais falava em Lagos, no distrito de Faro, onde a seleção encerrou um estágio de seis dias, cumprindo um treino matinal antes de partir rumo à Grécia, pelas 14h00.

"A mentalidade é sempre a mesma. Claro que queremos estar sempre a jogar. Este estágio foi mais longo, mas deu para trabalhar no treino aquilo que o mister quer. E claro que queremos que o jogo chegue", afirmou o jogador, de 20 anos.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

O extremo boavisteiro, convocado pela segunda vez pelo selecionador Rui Jorge, considerou um privilégio estar na seleção sub-21.

"Tenho-me sentido bem, é sempre um privilégio estar aqui. É o meu segundo estágio, já me sinto mais entrosado, cada vez mais dentro do grupo e é continuar assim", referiu.

Tiago Morais garantiu que trabalha "no máximo" para entrar no onze: "Faço o meu trabalho todos os dias e trabalho sempre no máximo. Depois, cabe ao treinador tomar as suas decisões. É claro que quero sempre jogar, mas a decisão é sempre dele".

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Grécia (cinco jogos), com oito, Croácia (três) e Ilhas Faroé (cinco), com sete, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.