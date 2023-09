Tiago Santos em estreia nas seleções: «Sempre tive o desejo de representar o meu país»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral direito Tiago Santos, uma estreia absoluta nas seleções, considerou esta quarta-feira que Portugal tem de mostrar em campo a superioridade teórica no jogo de arranque da qualificação para o Europeu de futebol de Sub-21.

"Poderemos ser superiores em teoria, mas temos de comprovar dentro de campo e assim o faremos", disse o defesa, quando questionado em relação à opinião generalizada quanto ao favoritismo da seleção das quinas frente a Andorra.

Portugal inicia a qualificação para o Euro'2025 na sexta-feira diante de Andorra, no seu primeiro jogo no Grupo G, em Paços de Ferreira (17h30), seguindo-se o duelo fora com a Bielorrússia, a realizar na Arménia, na quarta-feira (13 de setembro).

O defesa do Lille disse ainda estar ambientado ao grupo dos Sub-21, naquela que é a sua primeira chamada às seleções, o que era um sonho antigo.

"A verdade é que aconteceu tudo bastante rápido, mas sempre tive o desejo de representar o meu país e tal como disse, estou bastante feliz", justificou o jogador formado no Sporting.

Tiago Santos, de 21 anos, saiu do Estoril Praia para o Lille, clube em que tem sido opção a titular para o treinador português Paulo Fonseca, numa posição, a de defesa direito, em que Portugal tem tido bastante qualidade.

"Estou muito feliz com o passo que dei na minha carreira, mas neste momento o foco está na seleção", acrescentou.

Em relação à sua posição no campo, o defesa admitiu ter referências até na seleção principal, na qual destacou nomes como João Cancelo, Diogo Dalot ou Nelson Semedo: "São referências para mim, gosto bastante deles".

Portugal prossegue em Arcos de Valdevez a preparação para o arranque da qualificação, estando previsto novo treino no Estádio Coutada na quinta-feira, a anteceder o jogo de sexta-feira no Estádio Capital do Móvel.