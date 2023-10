Tiago Tomás assume favoritismo no apuramento para o Euro'2025: «Não há que ter medo desse protagonismo»

Portugal é favorito no Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de Sub-21 em 2025 e "será muito difícil" a Bielorrússia travar uma seleção lusa ao "melhor nível", considerou esta quarta-feira Tiago Tomás.

"Em qualquer dos jogos partiremos como favoritos dada a nossa qualidade como seleção, mas não há que ter medo de ter esse protagonismo. Sabemos que vamos ter a bola maioritariamente nos jogos e temos que encontrar as nossas estratégias e armas com bola para fazer os nossos golos e mostrar a nossa qualidade", disse o jogador, antes do treino no estágio em Arcos de Valdevez, em conferência de imprensa de antevisão da receção à Bielorrússia, sexta-feira, em Barcelos.

Há cerca de um mês, Portugal goleou o mesmo adversário, na Arménia (por sanção da UEFA devido à invasão da Rússia à Ucrânia), e questionado sobre se os adeptos podem esperar nova goleada, Tiago Tomás notou que importa "pensar primeiro na vitória".

"É óbvio que se pudermos ganhar por dois não vamos ganhar por um, ou se pudermos ganhar por três não vamos ganhar por dois, mas só no decorrer do jogo é que vamos conseguir olhar mais para esse aspeto", disse.

Contudo, para Tiago Tomás, Portugal deve "respeitar o adversário, como sempre".

"Tivemos um jogo na teoria fácil porque ganhámos 5-0, mas tivemos um golo muito cedo que talvez tenha ajudado, eles também se calhar não vêm com a mesma abordagem desse jogo. Devemos primeiro pensar na vitória e depois em marcar o máximo de golos possível", frisou.

Mas, mais do que o adversário, Portugal deve focar-se em si mesmo: "sabemos que se estivermos ao nosso melhor nível será muito difícil para eles e não há que escondê-lo. Tem mais a ver com a nossa atitude e a forma como encaramos o jogo" do que com a forma como a Bielorrússia vem jogar.

Tiago Tomás vincou o desejo dos jogadores em ganharem todos os jogos e fazerem uma "fase de grupos imaculada, mas cada jogo é um jogo".

"Não podemos estar a pensar já nos outros jogos, senão no próximo e o mais importante seria passar", assumiu.

O avançado formado no Sporting e que alinha nos alemães do Wolfsburgo foi suplente utilizado em ambos os jogos (um golo marcado diante da Andorra) e, como todos, tem a ambição de "fazer parte do 'onze' inicial, mas cabe ao selecionador escolher" e aos jogadores "fazer o melhor sempre que jogam e em todos os treinos".

Na Bundesliga, Tiago Tomás tem jogado mais sobre uma das alas e na seleção no eixo ofensivo, tendo o jogador notado que as diferentes posições em que joga "tem a ver com a forma como cada treinador olha para" as suas qualidades.

"Consigo adaptar-me em qualquer posição da frente, desde que esteja lá dentro, pouco me importa onde, mas sim em ajudar a equipa. Mas realmente, o 'mister' Rui Jorge vê-me mais como um ponta de lança", disse.

Depois das vitórias por 3-0 sobre a Andorra (em casa) e 5-0 sobre a Bielorrússia (fora), na dupla jornada de arranque desta fase de qualificação, em setembro, o jogador entende que a equipa vai melhorar.

"No primeiro jogo não tivemos tanta qualidade como a que deveríamos, o que é normal porque foi o nosso primeiro jogo juntos, estávamos juntos a treinar há três ou quatro dias, com muitas caras novas, e é normal um período de adaptação. Acho que vamos melhorar com o tempo, sem dúvida, porque temos jogadores com qualidade e ideias de jogo que nos vão ajudar a demonstrar essas qualidades", disse.

Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos em duas jornadas, oito golos marcados e zero sofridos, a Grécia é segunda classificada, com quatro pontos, e a Bielorrússia é quinta, com três pontos, mas já com cinco jogos realizados.

A seleção nacional de sub-21 recebe a congénere bielorrussa a partir das 17H30, no Estádio Cidade de Barcelos, e quatro dias depois (17 outubro) defronta a Grécia, em Guimarães.