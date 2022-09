Tiago Tomás chamado à seleção de sub-21

O avançado Tiago Tomás, do Estugarda, foi hoje chamado à seleção portuguesa de futebol de sub-21, para o particular com a Geórgia, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tiago Tomás tem seis internacionalizações pela seleção de sub-21 e um golo marcado, mas não é utilizado por Rui Jorge desde outubro de 2021, no triunfo sobre a Islândia, na qualificação para o Europeu da categoria.

A chamada de Tiago Tomás surge horas depois de Vitinha, do Sporting de Braga, ter sido dispensado dos trabalhos da seleção devido a lesão.

"O avançado Vitinha (SC Braga) foi dispensado esta quarta-feira dos trabalhos da Seleção Nacional sub-21, em virtude das queixas de lombalgia apresentadas desde o início do estágio", refere a FPF.

Na mesma nota, o organismo federativo adianta que, após avaliação da evolução do problema físico nos últimos dois dias, os clínicos da FPF consideraram o futebolista "inapto para a partida de preparação frente à Geórgia, no próximo sábado, na Covilhã".

Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado no Estádio Santos Pinto (17:00), na Covilhã, e a receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.