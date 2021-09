Tiago Tomás procura primeiro golo nos sub-21: «Quero fazê-lo o mais cedo possível»

A Seleção Nacional sub-21 continua a preparar o embate com a Bielorrússia, na segunda-feira. Na caminhada para a qualificação para o Euro’2023, a adversária de Portugal perdeu, ontem, diante da Islândia por 2-1. Tiago Tomás, que conta com quatro internacionalizações pelos sub-21, ainda não conseguiu qualquer golo. "Sendo avançado, é sempre um objetivo marcar golos. Ainda não o fiz aqui e quero fazer o mais cedo possível", revelou.

A renovação do grupo tem sido um tema muito debatido no seio da seleção, mas o jovem português garante: "Somos um grupo com muitos jogadores novos, apenas ficámos alguns da geração anterior. O espírito de grupo foi novamente alcançado, não foi preciso uma ajuda especial. Estamos todos motivados para estes jogos e damo-nos muito bem. Gosto de conhecer as pessoas e de bom ambiente. Cabe-me transmitir esse à-vontade ao grupo." Em relação à luta feroz pela titularidade com Gonçalo Ramos, Fábio Silva e Henrique Araújo, Tiago Tomás mostra-se tranquilo: "Todos queremos jogar e partimos do zero em relação às escolhas do ‘mister’. Temos de provar o nosso valor aqui."

Cristiano Ronaldo alcançou a marca dos 111 golos por seleções, batendo mais um recorde, e o goleador dos leões não ficou indiferente: "Foi mais um feito dos inúmeros que ele atingiu durante a carreira. É um jogador ímpar e um exemplo. Todos os jogadores se devem focar no que ele mostra fazer e na sua ética de trabalho."