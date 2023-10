Tomás Araújo sobre o jogo com a Grécia: «Vamos ter de dar um bocadinho mais»

Tomás Araújo foi parte da conferência de imprensa antes da viagem para Guimarães, onde a seleção Sub-21 de Portugal irá, esta terça-feira, receber a Grécia em mais um encontro do Grupo G da fase de qualificação para o Euro'2025. Dessa forma, o central do Benfica está à espera de uma equipa "melhor do que as duas" que a seleção das quinas defrontou antes."Sabemos que a Grécia é claramente de um nível superior às duas equipas que defrontamos anteriormente. Eles são melhores com bola e gostam de tê-la durante o jogo. Procuram muito as costas da defesa, porque têm jogadores rápidos à frente. Temos de estar muito ativos no jogo, confiantes com bola, também, e confiar no nosso processo, porque estamos confiantes que vamos conquistar a vitória", referiu o defesa de 21 anos."Confiantes, sem dúvida alguma. Jogámos bem, apesar de terem sido jogos relativamente mais fáceis, mas estivemos bem, porque confiamos muito no processo e entregamo-nos muito à missão. Se calhar, contra a Grécia, vamos ter de dar um bocadinho mais do que o costume.""Sim, sem dúvida alguma. Nós somos a base desta geração, estamos há muitos anos juntos. Os que vieram pela primeira vez foram muito bem recebidos e integrados, e o facto de termos uma grande união no grupo que aqui está ajuda definitivamente."