Tomás Esteves: «Estou muito contente por estar de volta e ansioso por poder jogar»

Tomás Esteves disse esta quarta-feira estar contente e ansioso por jogar após o regresso às convocatórias da seleção portuguesa de sub-21, que prepara a partida de segunda-feira na Grécia, da fase de apuramento para o Euro'2025.

"Sinto-me muito bem. Fico sempre muito feliz quando sou chamado para vir jogar pela minha seleção e, desta vez, não foi diferente. Estou muito contente por estar de volta e ansioso por poder jogar por esta seleção", afirmou o lateral-direito, que tinha estado ausente da fase final do Euro'2023 de sub-21 devido a lesão e já não era convocado desde março.

Falando em conferência de imprensa, em Lagos, no distrito de Faro, o defesa formado no FC Porto, que assinou em definitivo pelo Pisa, da segunda divisão italiana, no último verão, salientou que quer mostrar ao selecionador Rui Jorge o seu futebol e aquilo que consegue fazer.

"Acho que o mister também sabe, senão não me tinha trazido, e quero estar disponível para ajudar a equipa neste jogo e em futuras convocatórias", referiu.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

Segundo Tomás Esteves, o selecionador Rui Jorge já alertou os jogadores para os principais comportamentos do adversário.

"É uma equipa que normalmente joga em 4-4-2 e acho que é assim que vão jogar. Uma equipa que defende muito junta, compacta e depois procura sair em transições rápidas. É uma equipa bastante agressiva e é isso que esperamos do jogo", realçou.

O lateral frisou ainda o ambiente de união que se vive na seleção de sub-21: "Sinto [o grupo] muito unido, muito bem. Damo-nos todos bastante bem, já nos conhecemos há muito tempo, então quando estamos todos juntos na seleção acaba por ser um momento muito feliz para nós, não só por virmos à seleção, mas também por encontrarmos amigos que já tínhamos".

O treino matinal de hoje dos sub-21 já contou com o guarda-redes João Carvalho (Sp. Braga), que, nos dois dias anteriores, esteve a trabalhar com a seleção principal.

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.