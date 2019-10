Tomás Tavares e Pedro Mendes chamados à seleção sub-21

O defesa Tomás Tavares e o avançado Pedro Mendes foram esta segunda-feira chamados à seleção portuguesa de sub-21, para substituir os lesionados Diogo Dalot e Pedro Neto, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A equipa das quinas, orientada por Rui Jorge, prepara o terceiro encontro da fase de qualificação para o Europeu de 2021 da categoria, diante da Holanda.Tomás Tavares, lateral-direito do Benfica, rende o compatriota dos ingleses do Manchester United, Diogo Dalot, que no domingo atuou 60 minutos na derrota (1-0) dos red devils em Newcastle.Por sua vez, o ponta de lança dos sub-23 do Sporting, Pedro Mendes, que esta temporada já apontou nove golos, um dos quais pela equipa principal, ocupa o lugar de Pedro Neto, avançado do Wolverhampton.Portugal ocupa o primeiro lugar do agrupamento, com seis pontos, seguido das seleções de Bielorrússia, Holanda, Noruega e Chipre, todas com três, enquanto Gibraltar é última sem qualquer ponto.Apuram-se para o Europeu todos os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes vice-líderes vão disputar os playoffs para ocupar as últimas quatro vagas na fase final.Portugal e Holanda defrontam-se em 11 de outubro, em Doetinchem, pelas 18:30 locais (17:30 em Lisboa).Lista dos 23 convocados:- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).- Defesas: Tomás Tavares (Benfica), Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bel), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol, Ing), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing), Thierry Correia (Valencia) e Tiago Djaló (Lille, Fra).- Médios: Daniel Bragança (Estoril Praia), Domingos Quina (Watford, Ing), Filipe Soares (Moreirense), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica) e Vítor Ferreira (FC Porto).- Avançados: Dany Mota (Juventus, Ita), Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Pedro Mendes (Sporting) e Rafael Leão (AC Milan, Ita).