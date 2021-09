Tomás Tavares: «Queremos apresentar a mesma qualidade dos últimos anos»

Tomás Tavares considera que a seleção portuguesa de sub-21 está a "trabalhar bem e a conseguir criar ligações" no novo ciclo geracional, para mostrar com a Bielorrússia a qualidade "dos últimos anos".

"Temo-nos focado em conhecermo-nos melhor e em criar dinâmicas, mesmo por ser um grupo diferente. Creio que estamos a trabalhar bem e a conseguir criar ligações todos. Queremos apresentar a mesma qualidade dos últimos anos e penso que é isso que vamos fazer", disse, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Tendo pela frente a Bielorrussa no arranque da fase de apuramento para o Europeu'2023, a nova geração quer formar "uma equipa com qualidade, séria e com muita responsabilidade, tendo na cabeça as ideias para fazer uma boa qualificação".

"Podemos esperar um grupo unido, como tem vindo a ser. É um grupo de qualidade, independentemente das idades. Vamos apresentar a mesma qualidade e seriedade no trabalho que temos vindo a mostrar neste grupo", frisou o lateral-direito de 20 anos.

Com o intuito de manter a baliza inviolável diante da Bielorrússia, Tomás Tavares explicou as vantagens de aprender a jogar em diferentes sistemas e posições, quando existe cada vez uma maior tendência nos esquemas táticos com três defesas centrais.

"Faz com que sejamos obrigados a ter outras respostas aos desafios dessa mudança de posição e sistema. É sempre positivo aprendermos outras posições e formas de jogar. Sinto-me confortável no eixo da defesa, quer seja à direita ou à esquerda", expressou.

Emprestado pelo Benfica aos suíços do Basileia no último dia do mercado, já quando se encontrava na concentração dos sub-21, Tomás Tavares sublinhou estar focado no espaço de seleção: "Quando acabar, estarei mais preocupado com o futuro no clube."

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.