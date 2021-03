Trincão: «Não queremos criar muitas expectativas»

Francisco Trincão é uma das principais armas portuguesas no Europeu sub-21. O atacante do Barcelona já foi campeão na categoria sub-19, em 2018, e sonha conquistar também este troféu. "Claro que tenho a ambição de ganhar. Eu e todos! Mas o título de sub-19 já é passado. Agora queremos voltar a levar o nosso Portugal ao mais alto nível", disse, em declarações ao Canal 11.

Em relação às hipóteses de Portugal no Euro’2021, Trincão, de 21 anos, prefere pensar passo a passo. "Agora temos a fase de grupos. Vamos primeiro pensar em ganhar estes jogos e depois, com calma, veremos o que podemos fazer. Temos uma excelente equipa mas não queremos criar muitas expectativas. Vamos estudar o adversário e estar concentrados para ganhar este primeiro jogo", antecipou.

A estreia está marcada para amanhã, com a Croácia, e Trincão desconfia: "Estão na fase final as melhores equipas da Europa, todas têm qualidade. Vamos ver com o míster os pontos fortes e fracos de cada adversário para nos prepararmos."

No último ano o avançado jogou na Seleção A mas não sente que tenha sido despromovido: "Estou muito feliz por estar aqui a representar Portugal, seja nos sub-21 ou na Seleção A. Estou de corpo e alma e sempre pronto para ajudar!"



Mediático porque joga nos culés



Por jogar no Barcelona, Trincão é um dos jogadores mais mediáticos do Europeu, mas o avançado não se sente assim. "Há muito boas individualidades. Nas várias seleções há excelentes jogadores mas o que interessa é o coletivo, isso é que ganha os jogos. Estar no Barcelona tem-me ajudado bastante. Estou no melhor clube do Mundo mas quero sempre mais e melhor. Aqui vou tentar ajudar Portugal com as minhas qualidades."



Seleção já está em Ljubljana



Os sub-21 já estão em Ljubljana, cidade onde vão ficar durante esta fase de grupos do Euro’2021. A comitiva portuguesa partiu ontem de Lisboa ao início da tarde e cerca de três horas depois aterrou na capital da Eslovénia, seguindo depois de autocarro para o local do estágio. A Seleção treina hoje às 16 horas locais (menos uma em Portugal continental) mas, antes, o técnico Rui Jorge fará a antevisão do encontro com a Croácia, a realizar amanhã à noite.