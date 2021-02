UEFA introduz substituição extra em caso de concussão no Europeu de Sub-21

A UEFA decidiu esta terça-feira introduzir um "protocolo de concussão" para o Europeu de sub-21 de 2021, que permitirá a substituição de um jogador em caso de choque violento na cabeça, fora da regra das cinco autorizadas por equipa.

A medida da UEFA surge na sequência da decisão do International Board, órgão que regulamenta as regras de futebol, que autorizou em dezembro de 2020 as várias confederações a testar protocolos de concussão a partir de janeiro deste ano.

O Europeu de sub-21, que conta com Portugal, integrado no grupo D, com as seleções da Suíça, Croácia e Inglaterra, decorre na Hungria e na Eslovénia, de 24 a 31 de março, para a fase de grupos, e de 31 de maio a 6 de junho, para a fase eliminatória.