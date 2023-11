Vasco Sousa enaltece evolução dos Sub-21: «Grupo está cada vez melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Vasco Sousa frisou o crescimento coletivo da seleção portuguesa de Sub-21 num novo ciclo competitivo, no arranque da preparação para o confronto com a Grécia, da fase de apuramento para o Euro'2025.

"O grupo é novo, estamos a habituar-nos uns aos outros, mas há ajuda entre todos e os mais velhos ajudam. Isso é muito importante e o grupo, sem dúvida, está cada vez melhor. Buscamos sempre a vitória e o melhor para o grupo", disse o jogador do FC Porto, em conferência de imprensa, realizada na unidade hoteleira de Lagos, no distrito de Faro, onde a seleção iniciou o estágio.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, jogará na Grécia na próxima segunda-feira, à procura de manter o registo intocável na fase de qualificação. "É sempre importante deixar um bom marco. Este grupo sempre mostrou isso e queremos dar continuidade", sublinhou Vasco Sousa.

Num grupo "bastante competitivo" e em que todos os adversários são difíceis, notou, a Grécia "não foge ao caso" e o ambiente que espera os portugueses vai ser fator de motivação. "O ambiente no estádio é sempre bom, dá-nos sempre uma motivação extra. Temos de nos focar em nós próprios e ir em busca da vitória, isso é o mais importante", destacou.

Vasco Sousa abordou ainda a convocatória do central Gabriel Brás, companheiro de equipa no FC Porto, que rendeu o lesionado Rafael Fernandes, do Arouca, e faz a sua estreia absoluta nos Sub-21. "Este é um espaço aberto a todos. É muito gratificante ver os nossos colegas de equipa a ser chamados a este grupo fantástico e o Gabriel está muito contente e disposto a dar o seu melhor", concluiu.

No treino realizado esta tarde, a única ausência foi o guarda-redes João Carvalho (Sporting de Braga), que está a trabalhar com a seleção principal e só se apresentará no Algarve na quarta-feira.

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para 20 de novembro, às 16:00 locais (14:00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.