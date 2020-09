Vítor Ferreira: «Vamos jogar como se o estivéssemos a fazer com a Holanda ou seja quem for»

Vítor Ferreira falou esta quarta-feira ao site da Federação Portuguesa de Futebol, onde fez a antevisão do encontro da Seleção Nacional de Sub-21 frente ao Chipre, da 5.ª jornada do Grupo 5 da fase de qualificação para o Europeu do próximo ano. O médio do FC Porto garante que a equipa está empenhada e com vontade em trazer um bom resultado de Larnaca, de olhos postos no 1.º lugar.





"Vamos jogar como se o estivéssemos a fazer com a Holanda ou seja quem for. Temos de defrontá-los da mesma forma, dar o máximo. Sabemos que se fizermos tudo para ganhar estamos muito mais perto de o conseguir. Lutamos sempre pelo primeiro lugar, sabemos que está ao nosso alcance e vamos lutar por isso", disse, assumindo que não contava ser chamado por Rui Jorge."Nem estava à espera de ser convocado. Foi um momento importante e feliz para mim. Soube agarrar a oportunidade e fico muito agradecido por isso", concluiu.A Seleção Nacional Sub-21 treinou esta manhã, com Rui Jorge a ter todos os jogadores à sua disposição. A comitiva segue viagem esta tarde para o Chipre, tendo agendado para quinta-feira o treino de adaptação ao relvado (AEK Arena, Larnaca) pelas 18h00 locais (16h00 em Portugal Continental).O jogo entre Chipre e Portugal está agendado para sexta-feira, às 17h.