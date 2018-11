Xadas substitui lesionado João Filipe na Seleção sub-21

O médio Xadas, do Sp. Braga, substituiu o lesionado João Filipe, do Benfica, no lote de convocados da seleção de sub-21, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A equipa portuguesa defronta a Polónia no 'playoff' de acesso à fase final do Euro 2019, estando o primeiro duelo marcado 16 de novembro, no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17:00 (horas de Lisboa), e o segundo para 20 de novembro, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves, à mesma hora.: João Virgínia (Everton, Ing), Joel Pereira (Vitória de Setúbal) e Diogo Costa (FC Porto): Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Francisco Ferreira (Benfica), Pedro Pereira (Génova, Ita), Jorge Fernandes (Tondela), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Benfica).: André Horta (Los Angeles FC, EUA), Gedson Fernandes (Benfica), João Carvalho (Nottingham Forest, Ing), João Félix (Benfica), Pereira Lage (Clermont Foot, Fra), Pêpê (Vitória de Setúbal), Stephen Eustaquio (Desportivo de Chaves) e Bruno Costa (FC Porto) e Xadas (Sporting de Braga).: Diogo Gonçalves (Nottingham Forest, Ing), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing), Rafael Leão (Lille, Fra) e Heriberto Tavares (Moreirense).