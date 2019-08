Antigos craques em destaque na Soccerex

Os internacionais portugueses Deco, Nuno Gomes e Paulo Ferreira juntam-se às estrelas internacionais Marcos Senna, Christian Karembeu, Louis Saha, Laura Georges, entre outros, numa verdadeira constelação de antigas referências do futebol mundial que farão parte do programa da Soccerex Europe, que terá lugar em Oeiras, no Tagus Park, na próxima semana, nos dias 5 e 6 de Setembro. Record é parceiro oficial do evento.

O antigo médio internacional espanhol, Marcos Senna, irá falar sobre a anatomia de uma equipa vencedora, partilhando a sua visão sobre a seleção de Espanha que venceu o Europeu de Futebol em 2008, seguido do Mundial 2010. No mesmo painel estará o internacional português Deco, que venceu a Liga dos Campeões pelo Porto e Barcelona, para além de ter sido campeão da Premier League ao serviço do Chelsea.

Na vertente feminina, destaque para a participação de Laura Georges, uma das jogadoras com mais internacionalizações pela seleção da França e que é agora a Secretária-Geral da Federação Francesa de Futebol. A ex-jogadora irá falar sobre o enorme sucesso do último Mundial de futebol feminino da FIFA, que teve lugar em França este verão e o impacto que teve para o crescimento do futebol feminino a nível global. Ao seu lado estará Rebecca Smith, antiga internacional pela Nova Zelândia e que chegou a ser nomeada para o prémio FIFA de melhor jogadora do ano, e que atualmente é Diretora-Executiva Global para o Futebol Feminino da COPA90, uma marca de referência no panorama dos media para os jovens.

A Soccerex Europe terá ainda um painel sobre a transição da carreira profissional dos jogadores, onde participarão duas referências do futebol luso, Paulo Ferreira e Nuno Gomes, a que se juntarão duas estrelas do futebol francês, Christian Karembeu e Louis Saha, ambos com negócios de sucesso na área digital. Também neste painel estará a ex-internacional norte-americana Ella Masar, que recentemente terminou a sua carreira, e criou a Doyenne Sport, uma agência que dá oportunidades a futebolistas femininas e que trabalha com causas sociais, como o projeto Common Goal.

No total, o programa do evento reúne ex-jogadores que somam mais de 580 internacionalizações por seleções como Portugal, Espanha, França e os EUA, para além de cinco Ligas dos Campeões e dois Mundiais da FIFA. Estes serão alguns dos grandes nomes que fizeram carreira nos relvados mundiais que se juntam a um programa que tem, entre outros nomes, administradores da FIFA, UEFA, ECA, Ligas Europeias e FIFPro, assim como de clubes: Ajax, Benfica, Juventus, Manchester United e Valência.

O evento de dois dias decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport. A Soccerex Europe reunirá 1500 figuras do mundo do futebol que irão falar do seu futuro no continente Europeu.

Para mais informação sobre o programa da Soccerex Europe e saber como se pode inscrever por favor vá a www.soccerex.com/europe.