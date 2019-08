Benfica debate modelos de gestão com Juventus, Sevilha e ECA

O modelo de gestão dos clubes de futebol será um dos temas em destaque na Soccerex Europe, que decorre em Oeiras, no Tagus Park, nos dias 5 e 6 de Setembro. A Associação Europeia de Clubes (ECA) irá debater este tema com representantes de Benfica, Juventus e Sevilha no primeiro dia deste fórum de prestígio mundial da indústria do futebol, do qual Record é parceiro oficial.O Secretário-Geral da ECA, Michele Centenaro, vai dar a conhecer a visão da instituição sobre o panorama do futebol europeu e irá debater os modelos de gestão dos clubes com Domingos Soares Oliveira (CEO do Grupo Benfica), Jose Maria Cruz (CEO do Sevilha FC) e Stefano Bertola (Chief of Staff da Juventus). Este painel abordará os modelos de negócio e estruturas organizacionais dos clubes profissionais.A ECA é a entidade independente que representa os clubes de futebol a nível europeu. Desde a sua criação em 2008, que a ECA é a "voz dos clubes" e se posiciona como um importante grupo de interesse no futebol internacional.Antes de assumir este cargo na ECA, Centenaro começou a sua carreira profissional na indústria desportiva na conhecida marca de equipamentos desportivos italiana Diadora onde acabaria por assumir a posição de Diretor de Comunicação e Patrocínios a nível global. Posteriormente, tornou-se Diretor de Competições de Clubes da UEFA e foi responsável por alterações de relevo nos modelos competitivos da UEFA Champions League e UEFA Europa League. As suas ligações no sector e conhecimento profundo do panorama europeu dos clubes de futebol permitiu-lhe assumir o papel de Secretário-Geral da ECA há quase uma década.Já Stefano Bertola juntou-se à Juventus em 2005 integrando uma equipa que ajudou a reformular o modelo de gestão do gigante italiano, mas colaborou com a ECA também durante alguns anos. Jose Maria Cruz, também tem ligações à ECA, sendo Secretário da Direção e Membro do Clube Executivo da ECA, para além de ser CEO do Sevilha. Por fim, também Domingos Soares Oliveira é membro executivo da instituição.Este é apenas um dos painéis da Soccerex Europe, um evento que reúne um vasto leque de nomes de referência da indústria do futebol, tanto a nível nacional como global. O evento de dois dias decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport. A Soccerex Europe reunirá 1500 figuras do mundo do futebol que irão falar do seu futuro no continente Europeu.Para mais informação sobre o programa da Soccerex Europe e saber como se pode inscrever por favor vá a