CEO da International Champions Cup elogia Benfica: «Aprecio o que o clube está a fazer»

O CEO da International Champions Cup, Charlie Stillitano, deixou largos elogios ao Benfica, vencedor da última edição do prestigiado torneio de pré-temporada."O Benfica é uma marca e uma equipa gigante. Quero elogiar o Benfica não só porque ganhou. Vieram várias vezes antes do início do torneio, com a presença de Luisão, com grande impacto na comunidade. São a equipa dos imigrantes, tal como o Nápoles é para a Itália. São a equipa que a maioria dos imigrantes segue, embora o FC Porto e o Sporting também tenham a sua base de fãs, mas a do Benfica é mais ampla", afirmou, em entrevista à Soccerex.Charlie Stillitano destacou ainda o trabalho realizado pelo Benfica na formação de jogadores, considerando mesmo que os encarnados 'ultrapassaram' o Sporting no que a tal diz respeito."O Benfica perdeu os seus dois maiores jogadores (João Félix e Jonas) e reestruturou a equipa com a sua academia, o que me impressionou muito. Portugal é um país pequeno, mas continua a desenvolver alguns dos melhores jogadores do mundo. Não sei como o fazem, talvez seja alguma coisa na água (risos). Como italiano, invejo-os. Tinham Figo, Rui Costa, Ronaldo, agora é João Félix... é incrível. O Sporting era a grande academia portuguesa, agora é o Benfica. O desafio, porque estes pequenos países não têm grandes contratos de televisão, é desenvolver jogadores da academia, eles vendem-nos, como o Benfica fez com o Bernardo Silva ou o João Félix, mas sabem que há outros jogadores na forja, como o Florentino, um jogador que muitos clubes estão a ver, ou o Rúben Dias, outro jogador no radar dos grandes clubes. Aprecio o que o Benfica está a fazer. O Benfica impressionou-me nos três jogos, vencendo equipas importantes, jogando muito bem. Foram justos campeões do ICC. Vemos todos os grandes nomes a participar e ser o Benfica a ganhar o torneio é extraordinário", sublinhou Charlie Stillitano.