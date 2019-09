Começa a Soccerex

A Soccerex Europe começa hoje em Oeiras. A conferência, com dois dias, vai abordar vários temas relacionados com futebol e conta com cerca de 90 oradores. A cerimónia de abertura está a cargo de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Pedro Proença, líder da Liga Portugal.

Tiago Craveiro, diretor-geral da FPF, também entra em ação esta manhã, abordando o tema ‘A federação do futuro’. Destaque ainda para a participação de Javier Tebas, presidente de La Liga. Outro dos tópicos em discussão é o mercado de transferências, em que Deco, ex-jogador e líder da empresa de agenciamento D20 Sports, vai falar da sua experiência na área. O crescimento no futebol feminino, os direitos televisivos e as provas da UEFA também estão em análise.

Amanhã, o destaque vai para Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, no fórum dedicado ao ‘Modelo de negócio do clube moderno’. Destaque ainda para o painel organizado pela Liga Portugal, sobre o desafio da internacionalização. Já no bloco dedicado à ‘Criação de Talentos, o Benfica e o Sporting estarão representados ao lado do Ajax, por exemplo.