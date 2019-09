Internacionalização da marca da Liga Portugal em debate na Soccerex

O desafio da internacionalização da marca Liga Portugal foi um dos temas em destaque nas jornadas desta sexta-feira do Soccerex, um evento que nos últimos dois dias levou a Oeiras várias personalidades ligadas ao fenómeno do futebol e do qualé um dos parceiros.Moderada por Alexandre Carvalho, chefe de redação de, e com um painel composto por Simão Sabrosa (na qualidade de Embaixador da Liga Portugal), Tiago Madureira (Diretor de Conteúdos e Media da Liga Portugal), Pedro Martins (treinador do Olympiacos) e Miguel Ribeiro (CEO da SAD do Famalicão), a discussão foi intensa e bastante participada, com vários temas a ser abordados, desde o talento de jogadores, treinadores e dirigentes, passando pela questão da centralização dos direitos.