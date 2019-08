Javier Tebas confirmado na Soccerex

O Presidente da LaLiga, Javier Tebas, é a mais recente confirmação entre os oradores que marcarão presença neste fórum de referência mundial da indústria do futebol que decorre em Oeiras já nos próximos dias 5 e 6 de Setembro. Também confirmados, para outro painel, estão o Presidente da Associação de Ligas Europeias, Lars Christer Olsson, e o Diretor-Geral da mesma organização, Jacco Swart, que irão dar a conhecer a perspetiva das principais ligas europeias para o panorama futuro das competições no Velho Continente.





Sob a liderança de Tebas, a LaLiga tem vindo a manter um ritmo de crescimento assinalável a nível comercial, com a negociação de contratos recorde tanto a nível de patrocínios como de direitos de transmissão. A LaLiga reúne alguns dos melhores jogadores do mundo e tem visto os seus clubes dominar nas competições da UEFA, cimentando o seu lugar como uma das maiores competições desportivas a nível mundial. Na Soccerex, o Presidente da LaLiga irá partilhar a sua visão sobre como a LaLiga mantém este ritmo de crescimento e como vê o futuro do futebol europeu.

Com mais de duas décadas de experiência na indústria do futebol, Javier Tebas foi eleito presidente da LaLiga em 2013 e a sua primeira grande medida foi a redução do défice dos clubes espanhóis. Durante a sua presidência, o seu maior feito foi a venda centralizada dos direitos de transmissão da LaLiga. Nota ainda para ter lançado campanhas contra a pirataria e também contra a violência no desporto. A inovação, o desenvolvimento tecnológico e a internacionalização foram outros temas centrais na sua estratégia. Desde 2013, a LaLiga aumentou a sua presença no mundo em 45 países, com a abertura de 10 escritórios em mercados-chave, do EUA à China, passando por quase todos os continentes e criação do posto de delegados locais em 43 mercados. Com esta política, conseguiu que a venda dos direitos da LaLiga crescesse exponencialmente pelo mundo fora, fazendo da liga espanhola uma das que reúne maior número de espectadores globalmente.

Para além da participação do seu Presidente como orador, a LaLiga marcará presença na Soccerex com um stand amplo, onde os participantes se poderão reunir, e que contará com uma exposição. A LaLiga irá também patrocinar o lounge do evento, que se denominará "LaLiga Lounge". Adicionalmente, a liga espanhola irá fazer uma apresentação num dos painéis do evento sobre atividades digitais que estão a levar a cabo onde se inclui o lançamento de aplicações oficiais para dispositivos móveis.

Outros nomes hoje anunciados pela Soccerex são os do Presidente da Associação de Ligas Europeias, Lars Christer Olsson, e o Diretor-Geral da mesma organização, Jacco Swart, que irão dar a conhecer a perspetiva das principais ligas europeias para o panorama futuro das competições no Velho Continente.

A Associação de Ligas Europeias tem vindo a fazer crescer a sua influência no seio do futebol a nível global nos últimos anos. A sua missão é promover o balanço competitivo das ligas domésticas, de forma a que os seus clubes possam ter uma performance de alto nível num ambiente sustentável e equilibrado a nível competitivo.

O Presidente da Associação, Lars Christer Olsson, tem um longo percurso em cargos de gestão na indústria do futebol, tendo sido CEO da UEFA e Presidente da Liga da Suécia. Em 2016 assumiu o cargo de Presidente da Associação de Ligas Europeias e tornou-se o representante da instituição no Comité Executivo da UEFA em Fevereiro de 2018. Jacco Swart foi recentemente nomeado como Diretor-Geral depois de ter liderado a liga holandesa e de ter passado pela gestão de alguns clubes desse país.

Para Philip Gegan, a participação de ambos na Soccerex é motivo de enorme satisfação: "A Soccerex Europe é sobre o futuro do futebol neste continente e nenhum debate sobre o desenvolvimento do jogo neste contexto pode ser feito sem a participação do mais importante grupo de interesse: as Ligas. É uma honra ter connosco o Presidente e o Diretor-Geral da Associação de Ligas Europeias tendo em conta o importante papel que têm nas conversas que decorrem para determinar o futuro das competições europeias".

Estas são as mais recentes confirmações de oradores que se juntam a um vasto leque de nomes de referência da indústria do futebol, tanto a nível nacional como global. O evento de dois dias decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport. A Soccerex Europe reunirá 1500 figuras do mundo do futebol que irão falar do seu futuro no continente Europeu.

Para mais informação sobre o programa da Soccerex Europe e saber como se pode inscrever por favor vá a www.soccerex.com/europe.