Karembeu e Saha entre os oradores da Soccerex

Christian Karembeu e Louis Saha, antigos internacionais franceses, são dois dos mais recentes nomes que se juntam ao painel de oradores previsto para o Soccerex Europe, que decorre em Oeiras nos dias 5 e 6 de Setembro. Record é parceiro oficial do evento.O evento de dois dias, que reúne a nata da indústria do futebol mundial, decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport. A Soccerex Europe reunirá 1.500 figuras da indústria do futebol que irão falar do seu futuro no continente Europeu.Com o reinício das ligas europeias de futebol à porta, a atividade no mercado de transferências está ao rubro nas últimas semanas, com as equipas a procurarem reunir o melhor elenco possível para o arranque da nova temporada. Theo van Seggelen, Secretário-Geral da FIFPro, completará o painel onde já figuravam o ex-internacional português Deco, o perito na área jurídica Daniel Cravo, o analista financeiro Esteve Calzada e o agente de jogadores Dr. Erkut Sögüt, que representa, entre outros, Mezut Ozil. Este painel irá analisar o atual panorama do mercado de transferências, o papel que a negociação de jogadores desempenha no negócio dos clubes e qual o futuro do mercado de transferências.Também familiarizados com o mercado europeu de transferências estão os dois antigos internacionais franceses que experienciaram várias movimentações entre clubes no Velho Continente: Christian Karembeu e Louis Saha. Na Soccerex Europe, a dupla irá debater o papel dos jogadores, atuais e antigos, como influenciadores, assim como a forma como as redes sociais são usadas pelos jogadores modernos e a forma como estes estão a aproveitar esta oportunidade – e responsabilidade – de serem exemplos e promotores de causas que vão para além do jogo propriamente dito.Também ex-internacional é Rebecca Smith, antiga capitã da seleção da Nova Zelândia, que será mais um nome a figurar no lote de oradores deste fórum. A neozelandesa é atualmente a Diretora Executiva Global para o Futebol Feminino da Copa90, e irá juntar-se a Mazena Bogdanowicz, Diretora de Marketing e Comercial para o Futebol Feminino da Federação Inglesa de Futebol, e a Laura Georges, Secretária-Geral da Federação Francesa de Futebol. Este painel irá discutir o crescimento do futebol feminino, olhar para o recente Mundial de Futebol Feminino que teve lugar em Junho em França e avaliar o impacto que a competição teve a nível de participação, cobertura mediática e crescimento financeiro desta vertente da modalidade. A edição de 2019 da competição bateu recordes não só dentro do campo, mas bateu todos os recordes em termos de assistências, provando que o futebol feminino continua a ganhar dimensão, atraindo e envolvendo novos fãs de forma contínua.No futebol moderno, o envolvimento dos fãs é essencial para o crescimento do jogo como um todo e das organizações nele envolvidas. James Dickens, Chefe Editorial Global do conhecido site Goal.com – uma das mais inovadores e conhecidas plataformas digitais de futebol – irá moderar um painel de especialistas que irá olhar para várias campanhas, tanto online como offline, dirigidas pelos participantes neste painel. Mark Rowan, Diretor de Comunicação da EFL, é o nome que se junta a Egor Kretsan, Diretor de New Media do Zenit de São Petersburgo, e Gonçalo Azevedo Ferreira, Diretor da Plataforma SC Braga Next, num painel que analisará também como a atividade online e offline pode ser complementada em dias de jogo.Adicionalmente ao já elevado número de clubes e detentores de direitos que participarão na Soccerex Europe, a Juventus irá fazer parte da conferência através da participação de Stefano Bertola, Diretor de Public Affairs, que irá debater os modelos de gestão dos clubes modernos, ao lado do CEO do Sevilha, José María Cruz. e do CEO do Grupo Benfica, Domingos Soares Oliveira. Também o antigo presidente do Monaco, Jerome de Bontin, irá juntar-se ao programa da Soccerex Europe integrando a sessão que irá focar-se no futuro da propriedade de clubes de futebol.Com apenas pouco mais de um mês para a Soccerex Europe, o programa desta conferência de nível mundial – que se irá focar no futuro do futebol no continente Europeu – será certamente um dos mais relevantes eventos da história da Soccerex, que irá cobrir um vasto leque de assuntos de enorme importância para a indústria. Ao longo de dois dias, mais de 1500 participantes terão várias oportunidades de estabelecer contactos com delegados de todo o mundo de forma informal.Para mais informação sobre o programa da Soccerex Europe e saber como se pode inscrever para este evento da indústria do futebol, por favor vá a www.soccerex.com/europe