Soccerex Europe apresenta painéis

A Soccerex revelou hoje mais um conjunto de personalidades da elite do futebol mundial que irão fazer parte dos painéis da Soccerex Europe. De destacar entre os nomes dos participantes do evento que irá decorrer entre 5 e 6 de setembro em Oeiras, elementos diretivos da FIFA, UEFA, Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Federação Francesa de Futebol (FFF), Sevilha FC e COPA90.





No âmbito do anúncio da parceria com a FPF, esta organização confirmou a participação de vários elementos da sua gestão sénior em diversos painéis. O presidente da FPF e vice-presidente da UEFA, Fernando Gomes, fará parte da cerimónia de abertura no dia 5 de setembro.

O CEO da FPF, Tiago Craveiro, irá ser um dos oradores principais, num formato de entrevista exclusiva, one-to-one, onde irá falar de áreas como o investimento em infraestruturas, educação e desenvolvimento da indústria, e como estes temas contribuíram para o sucesso desportivo jamais alcançado no passado da Seleção Nacional portuguesa, onde se inclui a recente vitória na Liga das Nações, cuja criação esteve na génese.

Outro dos oradores será Nuno Santos, diretor do novo canal de desporto em Portugal, 11, que irá participar num painel ao lado de Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA, Phil Lynch, CEO do Manchester United, e um diretor da La Liga, ainda a definir, que irão abordar o tema dos direitos de transmissão.

Ainda da FPF, Raul Faria, diretor de ESports, irá abordar o tema da importância do futebol para a maturação dos mercados de ESports.





No momento em que decorre a fase final do Mundial em França, o futebol feminino será inevitavelmente um dos temas, com o foco no fantástico crescimento que tem conhecido. A Soccerex Europe contará com a participação de Laura Georges, antiga internacional francesa e que hoje desempenha o papel de secretária-geral da Federação Francesa de Futebol.

Noutra vertente, José María Cruz, CEO do Sevilha, irá falar sobre a estratégia comercial do clube andaluz num painel que contará também com a presença do CEO do grupo Benfica, Domingos Soares Oliveira.

O líder do grupo de trabalho para a Integridade da FIFA, Rodrigo Arias Grillo é outro dos nomes confirmados num painel sobre a salvaguarda da integridade financeira no futebol, onde participarão ainda Emanuel Medeiros, CEO do SIGA, Fernando Veiga Gomes, partner da Abreu Advogados e João Nogueira da Rocha, Jurista da MGRL Advogados e árbitro do CAS. A moderação estará a cargo de Daniel Cravo, Senior Partner da Cravo, Pastl & Balbuena.

Perceber as necessidades e desejos dos fãs é fundamental para a indústria do futebol, como tal a Soccerex Europe irá incluir uma apresentação do Chief Business Officer da COPA90, James Kirkham, sobre o relatório inovador sobre os fãs dos tempos modernos que desenvolveram, baseado em questionários a adeptos e opiniões de experts, que fornecerá uma visão detalhada e profunda sobre como pensam os fãs mais jovens e como consomem o desporto-rei.

O programa desta conferência de enorme relevo internacional vai ainda incluir conversas sobre a anatomia de uma equipa vencedora, num painel com o lendário treinador francês Gerard Houllier, assim como o mercado de transferências em constante mutação, com a participação do antigo internacional português e CEO da D20 Sports, Deco, e do agente do internacional alemão Mesut Ozil, Erkut Sogut.

O evento de dois dias decorre em Oeiras entre 5 e 6 de Setembro e é organizado em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, e com o apoio da Liga Portugal, sendo esperada a participação de mais de 1500 figuras de indústria do futebol.

