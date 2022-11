Pinto da Costa encabeça o dia 1

O ‘Thinking Football’ terá como figura de cartaz no primeiro dia (18 de novembro) Pinto da Costa, que irá falar dos 40 anos de presidência do FC Porto, numa sessão às 18h10. Nesse primeiro dia, nota para as presenças Vítor Pereira (ex-árbitro), Javier Tebas (La Liga) ou Domingos Soares de Oliveira (Benfica). Francisco Salgado Zenha (Sporting), António Salvador (Sp. Braga), Luís Castro (Botafogo) e Tiago Pinto (Roma) serão alguns dos protagonistas do segundo dia.No último, estarão os técnicos Abel Ferreira, José Peseiro e Pedro Martins, bem como Rui Costa, presidente do Benfica, este a protagonizar uma sessão às 14 horas.