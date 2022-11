Público próximo dos protagonistas

No Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vão-se ultimando os derradeiros detalhes para que nada falhe na grande cimeira do ‘Thinking Football’, que começa amanhã de manhã e desenrola-se até domingo à tarde. Um espaço amplo onde marcarão dezenas de figuras dos mais diversos ramos da indústria do futebol, mas que não se irá esgotar nas múltiplas palestras que irão decorrer ao longo das jornadas, nos três espaços principais.

É que a Liga Portugal também preparou uma zona destinada ao entretenimento e onde o público terá maior proximidade a algumas das figuras da atualidade (e do passado recente) do futebol profissional em Portugal.

Ao longo do congresso, estão previstas sessões de autógrafos com alguns jogadores e treinadores, inclusive de clubes da Liga Bwin, sendo que ainda não são conhecidos esses nomes que atrairão, por certo, a atenção do público. Estarão ainda presentes os líderes do Santa Clara, Vizela, Trofense, Torreense e Ac. Viseu em espaços de conversa para abordarem os respetivos projetos desportivos em curso.

No que toca a momentos de maior diversão, haverá, por exemplo, uma sessão do moderno Teqball, amanhã à tarde, ou um jogo de estrelas no sábado, dias em que também marcarão presença alguns embaixadores da Liga, como Helton ou Jorge Andrade. Recorde-se que o campeonato nacional de futebol virtual (eLiga) vai arrancar precisamente durante o ‘Thinking Football’, mais precisamente ao longo do dia de sábado.

Tudo isto pode ser usufruído na zona de Arena, um espaço definido pela organização para este lado mais lúdico e que será acessível aos portadores de bilhete geral ou de bilhete ‘fanticket’ (este a partir de 5 euros), que podem ainda aceder à zona de alimentação.