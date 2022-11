O futuro começa agora

Depois de uma longa espera, o dia chegou. É hoje pontapé de saída do ‘Thinking Football Summit 2022’, congresso que vai decorrer até depois de amanhã, na Super Bock Arena, no Porto, e que se propõe a pensar o futuro do futebol numa fase que muitos apontam como sendo de transição. Com um programa de luxo, a expectativa para o certame é grande e Tiago Madureira, diretor-executivo da Liga Portugal, disse a Record, media partner do evento, não ter dúvidas de que será um sucesso.

"Acreditamos que o ‘Thinking Football’ vai ser o maior evento do género relacionado com futebol alguma vez organizado em Portugal", considerou um dos organizadores da iniciativa, explicando as razões que sustentam esta crença: "A área de congresso, por si só, já é de uma dimensão única, com mais de 300 oradores, 80 conferências, master classes... Teremos uma grande representação institucional, com quadros de clubes, marcas, quadros de excelência mundial. Temos grandes temáticas que afunilam em fatores mais técnicos, desde o ‘fan engagement’; transformação digital; governação e desafios para o futuro; jogo, gestão desportivasaude e performance; direito desportivo; e futebol feminino. Queremos que a discussão vá do futebol internacional, ao nacional e também ao local. Será um evento diferenciador."

No entanto, não será só das conferências que viverá o ‘Thinking Football’. Na verdade, haverá muito mais para ver no recinto, tal como explicou também Tiago Madureira.

"Queremos trazer para dentro do evento os adeptos, principalmente os mais jovens. Teremos uma mega zona de ativação na arena, com um mini-estádio, influenciadores digitais, ex-jogadores e sessões de autógrafos. Queremos pensar o futebol, mas também queremos em simultâneo ter os adeptos a vivê-lo e a experimentá-lo. Este vai ser um dos pontos de sucesso", assegurou. Restam, portanto, poucas dúvidas de que há razões de sobra para atender ao evento. Porém, a hora aproxima-se, o que significa que tem de apressar-se. Vai deixar passar?





Super Bock Arena pronto para receber o 'Thinking Football Summit'



Previsto momento com Roger Schmidt

Roger Schmidt, treinador do Benfica, tem alinhavada uma intervenção durante o ‘Thinking Football’. No entanto, há mais nomes de peso a ter em conta, alguns deles já anunciados e com presença confirmada: Pinto da Costa, Frederico Varandas, Rui Costa, presidentes de FC Porto, Sporting e Benfica; Abel Ferreira, treinador do Palmeiras; Paulo Futre, ex-jogador; Lucho González, ex-jogador; Luís Campos, conselheiro de futebol do PSG; e Javier Tebas, presidente da La Liga.

Escolas aderem em massa

Pelo congresso vão passar milhares de pessoas, entre elas muitas crianças em idade escolar, cujos estabelecimentos de ensino vão aproveitar o evento para mostrar novas realidades aos seus estudantes. "Só no primeiro dia, por exemplo, estamos a falar de quase dois mil alunos que vão passar por aqui. Estamos a contar com a visita de muitas escolas. São números relevantes", afirmou Tiago Madureira.

Lotação perto de esgotar

Os bilhetes corporate, que dão acesso às conferências, esgotaram ontem, pelo que o espaço das palestras estará sempre repleto. No entanto, ainda há outras modalidades à venda, como os ‘streaming tickets’, que dão acesso à aplicação para assistir às conferências, e os ‘fans tickets’, que dão acesso à zona de experiências. Estes últimos, que podem ser vendidos na forma de pack família, custam a partir de cinco euros.

Craques passam pelo evento ainda hoje

O plantel do Vizela não quer ficar de fora do ‘Thinking Football’ e, por essa razão, faz intenções de visitar o evento no dia de hoje. Os jogadores do emblema minhoto chegarão à Super Bock Arena pelas 12 horas e por aí ficarão até às 13 horas, a participar em várias atividades. No entanto, há outros dados a ter em atenção para este primeiro dia. Logo de seguida, às 14 horas, Daniel Sousa, novo treinador do Gil Vicente, dará uma conferência de imprensa, seguindo-se, às 14h30, uma sessão de autógrafos com jogadores gilistas.

Às 16 horas, haverá um evento semelhante com atletas do Famalicão, a mesma hora a que se realizará a conferência de antevisão conjunta do Leixões - UD Oliveirense, a contar para a Allianz Cup. No fundo, estão reunidas todas as condições para os visitantes conhecerem os craques.

Evento recebe feira de emprego

Quer trabalhar no mundo do futebol? Pois bem, o ‘Thinking Football’ pode dar-lhe essa oportunidade. Como? Tiago Madureira explica. "Deixe-me acrescentar uma ação também muito singular que estamos a desenvolver, que é uma feira de emprego associada ao evento, uma feira de emprego para quem quer trabalhar associado ao futebol profissional. Temos ofertas disponíveis para quem participa no evento. As pessoas podem responder e candidatar-se a anúncios já feitos, como podem de forma autónoma entregar as suas candidaturas", apontou.