Abel aponta as próximas pérolas do Palmeiras e deixa revelação sobre o Mundial: «Vou andar de calções e chinelos...»

Mesmo sem estar fisicamente presente, Abel Ferreira encheu a sala TFS na Thinking Football Summit para uma verdadeira aula sobre o que é, para ele, ser treinador e sobre o que tem sido esta etapa triunfal no Palmeiras. O técnico fez uma apresentação 'powerpoint' onde explicou os princípios por que se rege, deixando, pelo meio, algumas revelações curiosas. E aproveitou para publicitar o livro que vai publicar em dezembro em Portugal, de nome 'Cabeça fria, coração quente'."A competência de um treinador não tem nacionalidade. Há treinadores portugueses bons e outros menos bons, há treinadores brasileiros bons e outros menos bons. Até considero uma ofensa quando falam dessa dicotomia entre Portugal e Brasil. Há ideias diferentes, mas isso ajuda-nos a crescer. Em todas as áreas é assim. A competência não tem idade nem nacionalidade", referiu Abel Ferreira, escolhendo Paulo Autuori e Luiz Felipe Scolari como os dois treinadores brasileiros que mais o marcaram: "Um foi-me buscar à 2.ª Liga, o outro convocou-me para a Seleção Nacional. Foi só para treinar porque não joguei, mas não deixou de ser uma experiência incrível."Mais concretamente sobre o Palmeiras, o treinador falou num clube altamente profissional e com uma série de recursos que não passam de miragem para a realidade que se vive em Portugal. "Temos 20 pessoas no departamento médico. Mas tem de ser assim porque joga-se de três em três dias e há um trabalho essencial de recuperação que tem de ser feito", frisou, acrescentando que nas instalações do clube há "um dentista, um cabeleireiro e todos os equipamentos clínicos para fazer exames assim que é detetada uma lesão".Com cinco títulos conquistados pelo emblema de São Paulo, Abel Ferreira tem sido importante também na valorização de jogadores, sendo o jovem Endrick a mais recente pérola a surgir na equipa principal do Verdão. Mas há outros craques à espreita. "Ultimamente fala-se muito do Endrick, já se falou do Veron e do Danilo. Fiquem atentos aos nomes do Estevão e do Guilherme, vão ouvir falar muito deles também", apontou o treinador, que não se cansou de frisar que "os jogadores têm de sentir o que é deixar o ego em casa", fazendo uma série de apelos à importância de se colocar o coletivo à frente do individual.Por fim, questionado se vai acompanhar o Mundial mesmo estando de férias, Abel Ferreira respondeu em jeito de brincadeira. "Vou andar de calções e chinelos. O futebol é importante, mas vou dedicar-me ao que é realmente importante, à minha família que é o meu equilíbrio", finalizou o técnico.