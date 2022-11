Carriço e um desejo quando o fim de carreira está perto: «Gostava de ter vivido o Sporting nesta geração»

Sem clube desde que representou o Almería, em 2021/22, Daniel Carriço está prestes a anunciar o final da carreira, conforme contou o próprio aà margem da Thinking Football Summit."Neste momento fiz uma pausa e em princípio é para acabar. Neste momento não fazia sentido sair de Portugal e cá não me surgiu nada realmente interessante. Olhando para trás é uma carreira que me enche de orgulho, conquistei títulos importantes", referiu o central, de 34 anos, frisando que o Sevilha e, sobretudo, o Sporting vão ocupar para sempre um lugar especial no seu coração: "O Sporting tem agora uma estrutura forte, organizada e com um treinador muito bom. Na altura era uma roda viva não só de presidentes, como de diretores desportivos e treinadores. Isso enfraquece o clube e os jogadores sofrem na pele. Gostava de ter vivido o Sporting nesta geração, com conquista de títulos. Infelizmente ganhei muito pouco no Sporting na equipa principal. Mas o que importa é que o clube se reestruturou e está muito bem."Sobre a época atual dos leões, o antigo capitão lembra que ainda há muito para jogar e para ganhar. "No defeso, o Sporting foi um bocadinho prejudicado sobretudo pela saída do Matheus Nunes no fecho do mercado. O plantel ficou com menos qualidade e mais desequilibrado, o que tem ajudado a que o Sporting não tenha os mesmos resultados das ultimas duas épocas. Ainda há muito para jogar, ainda tem a Liga Europa para fazer um bom percurso. No campeonato, o Benfica parece ter o título bem encaminhado, mas ainda há os lugares de acesso à Champions que são muito importantes para a saúde financeira do clube. Há também a Allianz Cup que se vai jogar agora e onde o Sporting tem tido sucesso e pode voltar a ter", considerou Daniel Carriço.Com o Mundial em vias de começar, o internacional português assumiu estar esperançoso numa boa campanha de Portugal. "A Seleção tem um excelente grupo de jogadores, todos com muita qualidade, e um treinador que nos levou a dois títulos. Estão reunidas condições para fazer um grande Mundial. Vamos ver como vai decorrer, mas é como o mister costuma dizer, é para voltar no último dia para casa", disse, acreditando que Ronaldo vai responder em campo às polémicas recentes: "Tem demonstrado ao longo da carreira que consegue sempre dar a volta. Esperemos que assim seja. Que agora se deixe de falar nele como jogador do Man. United e mais no jogador que é na Seleção. Vamos deixar isso de parte e remar todos para o mesmo lado, não vale a pena trazer problemas de fora para dentro. Que os jogadores estejam focados no que realmente interessa."