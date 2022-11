Daniel Sousa: «Em breve vamos tirar a equipa da situação em que se encontra»

Depois de ter sido apresentado como novo treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa falou esta sexta-feira, no evento Thinking Football Summit, a decorrer no Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena, pela primeira vez aos jornalistas. Sublinhando a ambição em assumir o papel de treinador principal, o técnico garantiu ter encontrado uma equipa com vontade de dar a volta a situação em que se encontra.

Desafio Gil Vicente

"O que me levou a aceitar o desafio foi a ambição, que sempre tive, de assumir a responsabilidade de uma equipa e o objetivo passa por ganhar, seja qual for o projeto. O desafio parece-me interessante, difícil, mas a este nível nada é fácil."

Como encontrou a equipa?

"Encontrei um grupo muito bom, em termos de espírito e dinâmicas, num clube muito competente, sedenta de sair da situação onde está. Estamos cá para tirar a equipa da situação em que se encontra, que não é a melhor, e seguramente que será em breve."

Taça da Liga como pré-temporada

"Não diria que será uma pré-época, porque qualquer competição é sempre interessante, porque temos ambição em qualquer uma delas e também porque nos interessa aferir, avaliar e dar ritmo competitivo à equipa. Há um conjunto de situações que faz com que esta competição seja muito importante para nós, pela situação em si e pela necessidade de continuarmos a competir."



Primeiro experiência como treinador principal traz mais pressão

"A pressão não é diferente. Esta exposição é que é completamente diferente daquilo a que estava habituado e que até prefiro, com mais discrição. Sempre tive pressão para fazer o meu trabalho da forma mais competente possível."



Opções táticas

"Claro que eu tenho as minhas preferências em termos de estilo de jogo e depois ver dentro do plantel ver aquilo que melhor se adequa. Há que ganhar conhecimento do plantel e por ajustar as minhas ideias consoante as características do jogo. Vamos ver um Gil ambicioso. A tática é muito relativa. Queremos ganhar e sair da situação em que nos encontramos."

Passado como adjunto de André Villas-Boas

"Eu trago tudo comigo. É impossível desvincular-me do que está para trás de mim. O meu passado com o André [Villas-Boas] é preponderante naquilo que eu sou hoje, mas claro que tenho as minhas ideias. A minha ambição foi sendo construída em função das minhas, mas claro que há muita influência do que foi o meu tempo com o André."

Motivos para ter sido convidado para este projeto

"Sou da cidade, o que tem os seus prós e os seus contras. Tenho um conhecimento profundo da equipa como adepto, e não como treinador, o que faz com que agora seja mais fácil aceitar este projeto porque sei o que está dentro da equipa, porque conheço muitos dos jogadores."