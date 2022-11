European Leagues vai doar 2,3 milhões de euros à liga ucraniana

A Assembleia Geral da European Leagues decorreu nos últimos dias no Estádio do Dragão e as conclusões da reunião foram divulgadas numa conferência de imprensa realizada no Football Thinking Summit. Jacco Swart, diretor-geral do organismo, revelou que vão ser doados 2,3 milhões de euros à liga ucraniana e prometeu lutar para que o dinheiro que virá da UEFA a partir de 2024 seja melhor distribuído pelos clubes europeus."Estamos solidários e em contacto permanente com a liga ucraniana. Sabemos das dificuldades e, juntos, conseguimos reunir um suporte monetário no valor de 2,3 milhões de euros para que a liga consiga terminar a época. É uma ajuda para a liga organizar uma competição extremamente afetada pela guerra", referiu Jacco Swart, assegurando ainda que tudo será feito para que o "desenvolvimento do futebol feminino seja cada vez mais evidente".As receitas da UEFA vão mudar a partir de 2024, com o novo formato da Liga dos Campeões, e a European Leagues garante que lutará por uma maior equididade na distribuição das mesmas, de forma a não prejudicar os clubes mais pequenos. "A distribuição tem de ser mais equilibrada. Há 96 clubes que participam anualmente nas competições europeias, mas há mais de 600 que não o fazem e o fosse entre eles não pode aumentar de ano para ano. Há um bolo de 2,7 mil milhões de euros que é distribuído pelos 96 clubes que participam nas provas europeias e um fundo de solidariedade para os mais de 600 que não estão nessas provas mas competem nas ligas domésticas. É importante que não fique muito para poucos clubes e pouco para muitos clubes. Tem de haver equilíbrio, senão não é saudável para o desenvolvimento do futebol", apontou Jacco Swart.Sobre este assunto, Pedro Proença também assegurou que tudo será feito para que o fosso entre os clubes não aumente ainda mais. "O que queremos é que não haja um nicho que recebe quase tudo. Há um memorando de entendimento, que é um documento estrutural entre a UEFA e a European Leagues, que é extremamente importante. O novo modelo pós-2024 vai mudar muito os valores das receitas e é fundamental que a distribuição seja equilibrada", atirou o líder da Liga Portugal.