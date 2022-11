Francisco Salgado Zenha e o mecanismo de solidariedade: «Às vezes queremos pagar e não sabemos a quem...»

Francisco Salgado Zenha participou num painel na Thinking Football Summit sobre o controlo financeiro e transparência no futebol, juntamente com Luís Mendes, vice-presidente do Benfica, e Luis Manfredi, da La Liga. O vice-presidente do Sporting começou por salientar a importância de conciliar sucesso desportivo com saúde financeira para que um clube se desenvolva."De facto o futebol tem uma base diferente dos outros sectores. O negócio do futebol tem essencialmente dois tipos de investimento: a associação, que é que temoos na maioria dos clubes Espanha e a maioria em Portugal, não tem fins lucrativos. Depois temos o tipo de investidores como Abramovich e outro tipo de oligarcas que compram clubes quase que por lazer, com objectivos também políticos. Isso faz com que o objectivo de um clube/empresa não tenha o mesmo objectivos e depois há situações como as que temos actualmente, e falo pelo Sporting, em que herdamos situações financeiras muito difíceis porque ao longo dos anos não houve um objetivo de equilíbrio financeiro associado ao objectivo de sucesso desportivo. Por isso, para mim é essencial que o sucesso desportivo ande de mão dada com o sucesso financeira, só assim no médio/longo prazo os clubes são sustentáveis", referiu, lembrando depois que o Sporting tem capitais próprios negativos, tal como o FC Porto e ao contrário do Benfica."O controlo financeiro é essencial. A grande diferença do que temos visto agora é que a UEFA tem tido uma regulação muito reativa. Agora vamos ter três novas regras. Por exemplo, o Sporting não tem capitais próprios positivos, o Benfica tem até 109 positivos, mas o FC Porto, se não estou erro, tem 170 milhões de capital próprio negativo. Isto significa que hoje em dia os clubes ainda não estão preparados para responder a estas medidas que estão a ser pedidas", frisou, acrescentando que a Liga tem de agir em vez de reagir na hora de regular as contas dos clubes: "Tem de haver uma regulação mais preventiva, tal como a La Liga faz. É logo muito exigente na fase de orçamentação, viu-se este ano com o Barcelona. Se consideram que o orçamento apresentado para a época seguinte não terá condições de ser cumprido põe logo um travão. Em vez de andarmos estilo polícia atrás de quem incumpre no final, há uma medida de cooperação com os clubes. Temos clubes mais sofisticados, mas outros sem essa capacidade. Senão depois temos situações como o Aves ou o V. Setúbal, que de repente, num produto que queremos vender lá fora, temos últimas jornadas que já não contam para nada e etc."Francisco Salgado Zenha abordou ainda o mecanismo de solidariedade da FIFA, que poderá melhorar a partir do momento em que se crie uma 'casa das transferências', de forma a ser tudo mais claro. "Temos mecanismos de solidariedade. Hoje estamos em situações em que para cumprir até com o fair play andamos atrás dos clubes que têm de receber o mecanismo. Alguns nem sabem da transferência, muitas vezes nem nós sabemos quem são os clubes. Se falarmos de um jogador africano, muitas vezes é difícil de saber, ate via passaporte desportivo do jogador, chegar aos clubes todos e fazer os pagamentos todos. Temos situações caricatas em que estamos nós a querer pagar a um clube e não sabermos quem é, não termos uma conta bancária. A cleaning house, as casas das transferências, resolve isso claramente", considerou.Por fim, palavra para quem investe nos clubes, que também merece ser controlado, mas não tanto. "Em relação aos investidores, mais do que regulação a nível UEFA terá de ser uma regulação a nível de mercado interno, a nível de CMVM. Temos de dar alguma liberdade aos investidores para entrarem. Quem recebe investidores e todos nós temos essa obrigação, para fazermos a nossa análise dos mesmos", referiu o vice do Sporting.