Gianluca Santaniello, diretor do Veneza: «O Thinking Football é uma grande oportunidade»

O Thinking Football, congresso que vai decorrer no Porto entre 18 e 20 de novembro, irá reunir na mesma sala várias figuras ligadas às altas patentes do futebol. Gianluca Santaniello, diretor para a área de negócio do Veneza, será uma delas.A um mês do pontapé de saída do certame,chegou à fala com este responsável do emblema transalpino, a fim de perceber as expectativas. E estas não podiam ser maiores."Para nós, é uma forma de partilhar experiência, a nossa experiência com outros clubes e federações. Num ambiente inovador, como o que a Liga está a desenvolver. Ficámos muito interessados como clube, como clube que quer pensar à frente, em saber mais da Liga Portugal, dos seus projetos e especialmente neste ambiente de inovação. Para nós, será uma boa ocasião de networking, brainstorming e de partilha de experiência com outros clubes, ligas e todos os atores estratégicos do futebol", começou por dizer Gianluca Santaniello, explicando, de seguida, que faz parte da nova ideia do Veneza esta absorção de conhecimento."Estas foram as principais razões para aceitar. Por outro lado, temos um grupo de donos que promovem este lado de cultura, de inovação e de partilha. Os nossos donos querem que andemos pela e tenhamos a hipótese de perceber as melhores práticas. É mais importante ouvir. Vamos estar lá para participar e dar o nosso ponto de vista, mas para nós é uma grande oportunidade para estar na mesma sala com outros clubes e instituições. É importante ver o que acontece à volta do Mundo e tentar adotar as melhores práticas", acrescentou.Num momento que se adivinha de mudança para o futebol, Gianluca Santaniello considera fundamental existir iniciativas como esta, uma vez que, diz, é necessário parar, olhar e refletir sobre o que deve ser feito para readaptar o futebol aos novos tempos. "Estamos num ponto crítico para o futuro do futebol. Nós temos novas gerações muito diferentes dos atuais consumidores. O futebol está a entrar num momento histórico em que a competição com outras áreas do entretenimento vai ser mais forte. É estratégico reinventar o futebol, readaptá-lo para estes tempos. A inovação para cativar mais adeptos será crucial. As novas gerações têm pouca atenção ao lado tradicional do produto do futebol. Considerando que este é o jogo bonito por definição, temos de reinventar futebol de uma maneira mais moderna", apontou, referindo, por outro lado, que essa melhoria passará pela evolução do espetáculo ao vivo e também por uma maior valorização do jogo em si.