Gilberto: «Cristiano Ronaldo é cobrado de uma maneira que nenhum de nós é»

Gilberto, antigo campeão do Mundo pelo Brasil, foi orador no mesmo painel no Thinking Football com a mental coach Susana Torres, que falou do trabalho que faz com Sérgio Conceição. O antigo internacional brasileiro socorreu-se da sua experiência para defender em absoluto o momento de Cristiano Ronaldo."Vejo, acima de tudo o ser humano, que tem problemas como eu, como todos, tem as suas dificuldades e é igual a tantos outros, mas é cobrado de uma maneira em que nenhum de nós é cobrado. Qualquer coisa que o Cristiano faz, nem sempre a forma como ele fala é transmitida da forma correta. As pessoas criam uma dimensão fora do contexto. Tenho uma admiração muito grande. Todos perguntam quem é melhor se o Cristiano Ronaldo ou Messi. Ele é o Cristiano Ronaldo, atingiu resultados pela sua personalidade, com trabalho, dedicação uma força mental enorme. Merece ser respeitado por isso."O antigo campeão do Mundo em 2002 falou ainda sobre as suas expectativas, contando também a sua experiência, para este Mundial do Qatar:"A maioria dos jogadores que vão estar no Mundial já foram chamados anteriormente. Mas há sempre alguns que são convocados à última da hora porque há uma lesão. E de repente, aquele que recebeu a oportunidade, tem de ficar pronto. Como é que fica pronto? Deve-se ao trabalho que é feito no dia a dia, no clube para que possa jogar bem e fazer a diferença. Dou o exemplo do que aconteceu comigo em 2002. Não era titular da equipa. No último treino antes da fase final, o Emerson magoou-se e à noite, o Scolari disse-me que seria titular. E tive de ficar pronto. Como iria fazer isso? Tinha força mental, mas imaginem que tinha mais ferramentas? Ainda assim, fiz um belo Campeonato do Mundo e fui totalista juntamente com o Marcos. Jogámos os sete jogos. Mas porquê? Preparámo-nos para aquele momento. Às vezes a oportunidade é como um ladrão: não avisa quando chega.""É um momento muito falado, de situações externas que envolvem questões políticas. Um atleta não tem que se focar nessa parte externa, tem de se concentrar no jogo e dar resultados, por esse motivo estão numa competição deste nível. O jogador tem de estar focado em jogar bem. É óbvio que não fica alheio a essas questões, ela acompanha, mas vai estar focado no jogo. São questões políticas tratadas e têm de ser tratadas de outra maneira. Ser atleta já implica grande pressão.""Esperamos bons jogos, muitos golos e um Brasil-Portugal na final. Vamos assistir ao jogo com as camisolas das nossas seleções e apoiar as nossas seleções. Muitas vezes as pessoas não entendem as mensagens passadas pelo que os jogadores fazem em campo. Estão focados noutros aspetos que nem deveria ser mencionado aos atletas e esquecem a magia que fazem e que trazem para os adeptos. Portugal e Brasil estão prontos. Têm boas individualidades e coletivamente são duas grandes equipas. Estão prontas, mas só isso pode não chegar. Existem várias questões que no momento do jogo podem mudar tudo.""Há outros favoritos, claro. A França, atual campeão do Mundo e a Argentina que está muito bem. Falámos de Portugal e de Brasil porque… não acreditam em vocês? Não digo isto porque o Brasil já ganhou várias vezes, mas porque queremos vencer. Quando entras numa competição, não acreditas que podes ganhar? Ficámos frustrados quando não ganhámos porque há sempre uma expetativa muito grande, mas isso é bom porque tudo começa no acreditar que é possível."