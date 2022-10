Grupo End to End já trabalhou com Estoril e Rio Ave e já pisca o olhos aos grandes

Bruno Brum será um dos oradores convidados do congresso 'Thinking Football', que vai decorer entre 18 e 20 de novembro, no Porto. O CMO do grupo End to End, empresa brasileira determinada em encurtar as distancias entre os clubes e os adeptos, vai marcar presença no evento, a fim de contar várias experiências.Mais um passo em frente no aprofundar da ligação a Portugal, mercado no qual o dito grupo já trabalhou com o Estoril e com o Rio Ave. O objetivo, agora, é não parar por aqui."Olhamos para o mercado português como um mercado gigante. Estamos a fazer esse movimento. Primeiros clientes foram o Estoril e o Rio Ave. Temos um country manager em Portugal. Vemos Portugal como porta de entrada para o mercado europeu. Vemos o mercado como um dos principais do Mundo e no qual queremos ter mais relação e proximidade. É um mercado apaixonado. Está muito ligado à rotina do português. Vemos como muito valioso. Está dentro do nosso radar. Essa proximidade com o Mundial, na qual participará talvez a melhor geração do ponto de vista técnico de Portugal,. tem influência nessa relação do adepto com o futebol. Hoje olhamos para Portugal e talvez seja a melhor geração que já vimos do ponto de vista técnico. Tive a oportunidade de ver o Portugal – Turquia e vi o adepto português a torcer pela seleçao com vibração. Mostra o quão apaixonado é", referiu.Ciente de que o mercado português é particular na forma como os adeptos se dividem entre os clubes, Bruno Brum não se alarma. Até porque, recorda, o trabalho com o Estoril dá ânimo para o futuro. "O caso que estamos a ajudar a construir com o Estoril demonstra essa aproximação. Desenhámos as camisolas do Estoril, ajudámos a conceituar com um conceito de sustentabilidade social. Trouxemos o conceito de que grande é quem muda o Mundo. Chamamos para atenção de que o mercado tem gigantes, mas que também é grande quem se importa com causas sociais. Aí há construção de relação com a comunidade. Cada uma das camisas é vidro, papel e plástico. Cada uma fala da reciclagem desses temas, daí serem amarela, azul e verde. Traz a conexão das cores dos ecopontos. Constrói essa proximidade com a comunidade. Essa visão de ter praias mais limpas e ruas mais limpas, de ter essa coisa da reciclagem, é algo que constrói relação entre instituição e pessoas que estão ao redor do estádio. Inseridas no Estoril, em Cascais, nas comunidades próximas. Acreditamos que é essa construção que vai fazer com que clubes médios e pequenos em Portugal possam ter maior perfomance no marketing é construir essa relação. O Estoril está próximo do Sporting e do Benfica, é uma cidade proxima, é um desafio grande. Mas conseguimos encontrar um posicionamento, uma estrutura de discurso e narrativa que se conecta. Acreditamos nessa importância. Entender a causa que move o cidadão que está próximo do clube. No médio e longo prazo vai ter resultados de pertença", apontou.De olhos postos no futuro, Bruno Brum tem planos claro, piscando até o olho aos grandes. "Na nossa visão, todo o trabalho é trabalho gigante. O trabalho para o Estoril e o Rio Ave são desafios muito grandes e vemos com carinho. Mas pensando do ponto de vista de tamanho de massa adepta, é nossa intenção dar próximos passos. O movimento é claro. Através desses trabalhos, chamar a atenção dos grandes clubes e ter a abertura de conversas com Benfica, Sporting e FC Porto e desenvolver projetos juntos. O nosso plano é ter a oportunidade de construir algo semelhante ao do Manto da Massa. Ter uma conversa com grandes players portugueses e europeus. O manto da massa, que vendeu 140 mil camisolas numa semana, fez com que o Atlético-MG aumentasse em em mais de 100% as vendas anuais de camisolas. Isso é possível ser desenvolvido com os três grandes de Portugal.", concluiu.