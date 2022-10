Lançamento do Fan Ticket centra atenções

A 30 dias do evento que colocará a cidade do Porto a respirar futebol, o Thinking Football Summit 2022 anunciou o início da venda dos seus Fan Tickets.

Direcionada principalmente para famílias e amantes do Futebol, esta nova modalidade de bilhetes dará a oportunidade a crianças e adultos de poderem visitar a Grande Feira do Futebol Profissional e usufruir de todas as ativações presentes na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, com exceção das conferências com os oradores.

Com este lançamento, o Thinking Football Summit 2022 abre as suas portas ao lado mais curioso e divertido do futebol, com o comprador do Fan Ticket a ter acesso a Exposições, Experiências, Autógrafos e Meet & Greet com Jogadores e Influenciadores, zona de Esports, Ativações de Marca e muito mais.

Os bilhetes estão disponíveis a partir dos 5 euros, para crianças até aos 12 anos, com os adultos a pagarem apenas 10 euros. O Fan Ticket possui ainda um pack de família que pode ser adquirido por 20 euros, com direito a quatro bilhetes.