Lucho González: «A minha identificação com o FC Porto será eterna»

Lucho González foi seis vezes campeão pelo FC Porto e obviamente ficou com uma ligação quase umbilical "ao clube e à cidade"."A minha identificação com o FC Porto será eterna", vincou o antigo médio, agora treinador do Ceará no Brasil, de onde falou como um dos convidados de honra do dia de hoje no Thinking Football que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto."Lembro-me perfeitamente das negociações com o FC Porto como se fosse hoje e na Argentina muita gente desconfiava que eu ia ficar sem voltar a ser convocado para a Seleção, mas respeitei sempre o primeiro clube que falou comigo. O Deportivo da Corunha também me queria, mas fiz bem em optar pelo FC Porto, clube onde fui muito feliz e respeitado por todos. Desde o início senti-me sempre muito identificado com os valores do clube e da própria cidade. Era como se estivesse na Argentina", disse o ex-jogador, recordando o grande golo que marcou em Hamburgo, num jogo da Champions: "É um dos golos mais bonitos da minha carreira e as pessoas lembram-se muito dele porque ganhamos esse jogo. Podia tentar aí mais umas vinte vezes e nunca iria conseguir marcar um golo, aliás em outras ocasiões a bola foi para a bancada."Numa conversa muito animada com o jornalista Rui Miguel Tovar, Lucho González foi ainda convidado a recordar algumas histórias enquantro jogador dos dragões, nomeadamente as que teve com Co Adriaanse, o seu primeiro treinador no FC Porto."Quando cheguei ao Porto percebi logo que a mentalidade era ganhar sempre. Sentia-se isso no dia-a-dia, no ano anterior a equipa não tinha ganho depois da Champions e o presidente quis marcar uma posição com a contratação do Co Adriaanse. Ela era muito rígido, agora que sou treinador percebo um pouco isso, talvez seja um aspeto da escola holandesa e quanto a históricas tenho muitas", soltou com uma sonora gargalhada, recordando as duas "folgas" que Co Adriaanse deu num célebre estágio na Holanda: "Na primeira era um domingo e disse-nos que era para descansar, mas que íamos dar uma voltinha de bicicleta. Quando demos por ela andamos 60 quilómetros! Na segunda, no outro domingo, levou-nos a fazer uma competição de remo. Nunca tinha andado e nunca mais andei numa canoa."Entre muitos episódios, Lucho González falou das várias competições em que esteve com a Argentina, deixando um desejo para o Mundial do Qatar: "Estou no Brasil há quase seis anos, estive seis anos em Portugal e sinto um carinho especial por outras seleções. A recordação que tenho do Mundial do México foi de ver o meu pai, que era uruguaio e já não está entre nós, a bater na mesa e a dizer que o Maradona tinha marcado o melhor golo de sempre naquele jogo com a Inglaterra. Espero que esse momento nos inspire e o Maradona nos ajude desde o céu para que este seja o Mundial da Argentina."