Luís Campos: «Mbappé está a 40 ou 50 por cento do seu potencial máximo»

Luís Campos deu uma 'aula' sobre talento na Thinking Football Summit. O conselheiro para o futebol do PSG admitiu que ter sido treinador é uma vantagem para o desempenhar das atuais tarefas e lembrou que formar uma equipa é como "fazer um puzzle", onde nem todas as peças bonitas têm de encaixar. E por falar em peças bonitas, avisou que Mbappé, um dos maiores talentos jovens do mundo, ainda está muito longe do seu topo."O Mbappé está a 40 ou 50 por cento do seu potencial máximo. E digo-lhe isso todos os dias. Ainda pode dar muito mais porque é um jogador que ainda nem sequer completou a sua formação", começou por dizer Luís Campos, completando depois com as três velocidades que considera existirem no futebol: "Há a velocidade de maturação, ou seja, nem todos evoluem ao mesmo ritmo. O Mbappé aos 16 anos já estava desenvolvido a todos os níveis. Fisicamente era muito forte e tinha uma compreensão de jogo digna de um jogador de 26 anos; depois há a velocidade de adaptação, algo que Vitinha teve no PSG. Chegou, soube adaptar-se rápido e deu boa conta de si; por fim há a velocidade de oportunidade, que o Vitinha também teve. Quando se vai buscar um talento jovem é importante que não haja dois jogadores à sua frente no plantel. Temos de lhe dar a velocidade de oportunidade como algo possível."Luís Campos trabalhou no Lille antes de chegao ao PSG, percurso em tudo semelhante a Christophe Galtier, treinador que no início de época teve uma tirada interessante que o português fez questão de partilhar com a plateia. "Ao fim de três treinos virou-se para mim e disse: 'Luís, isto aqui é muito mais fácil'. Eu disse-lhe, 'pois, são jogadores melhores', ao que ele me respondeu: 'Não, tudo muito mais rápido. No Lille tinha de explicar 10 vezes, aqui ao fim da primeira eles já fazem de forma perfeita'", confidenciou.Também Messi foi assunto no painel do Thinking Football onde Luís Campos foi destaque maior, no caso para lembrar que mudar de ambiente traz consigo dificuldades sempre diferentes. "Não basta ser bom, tem de ser bom quando o integramos em determinado conjunto. E há vários estilos de futebol e nem todos os jogadores se adaptam da mesma forma. Somos vizinhos de Espanha e a nossa forma de jogar é muito diferente. E é por isso que até há poucos jogadores portugueses a jogar na La Liga. Não foi por acaso que o ano passado do Messi foi difícil. Demorou a adaptar-se a um futebol diferente", sublinhou.