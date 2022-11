Luís Campos, o Mundial "mais intenso de sempre" e uma preocupação: «Como será com o Bayern em fevereiro...»

O Mundial'2022 tem sido alvo de muitas críticas, não só por se realizar num país como o Qatar, mas também pela altura do ano que se vai acontecer. Luís Campos, contudo, tem uma visão diferente do que pode vir do certame que está prestes a iniciar-se na zona do Golfo Pérsico."Se calhar vai ser bom. Pensem que é a maior competição do Mundo, pelo menos para mim é, e pela primeira vez na história vai ter os jogadores com máxima intensidade, com ritmo e mais frescos do que nunca. Vai ser um Mundial diferente, mas não necessariamente para pior. A minha única preocupação será quando formos jogar com o Bayern Munique em fevereiro... Não sei que jogadores vou ter e como é que eles vão chegar", atirou o conselheiro para o futebol do Paris Saint-Germain.