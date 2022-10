Luís Villas-Boas Pires e as mudanças no futebol: «Há 10 anos, o VAR era impensável»

Luís Villas-Boas Pires é o responsável pela implementação do novo quadro regulatório para os agentes, um passo que será fundamental na reforma do sistema de transferências. Mais uma mudança num mundo que, diz, está em constante mutação e que assim irá continuar."Acho que o futebol já mudou muito e acho que vai continuar a mudar. Há sempre desafios de que todas as organizações têm de estar a par. Um bom exemplo é o VAR, que está cá para ficar. É polémico, e se calhar há 10 anos não se pensava que estaria implementado hoje. A FIFA está a par desses novos desenvolvimentos. A parte tecnológica é importante para, por exemplo, melhorar o tempo útil de jogo, avaliaro fora de jogo. Temos de estar a par das novas alterações. É um mundo que está constantemente a mudar e temos de estar atentos a essas exigências", referiu o Head of Agents FIFA, que estará presente no congresso Thinking Football, a decorrer no Porto, entre 18 e 20 de novembro.