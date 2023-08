A segunda edição do Thinking Football Summit é já daqui a um mês e o Diretor Geral da Liga Portugal Comercial abriu as portas para espreitarmos o que aí vem - não só durante três dias (7, 8 e 9 de setembro), mas numa abordagem mais lata no tempo e abrangente no espetro de ação: há projetos e planos a desvendar