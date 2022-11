Miguel Ribeiro e a centralização dos direitos televisivos: «Vamos todos subir de patamar»

A centralização dos direitos televisivos vai ser uma realidade em breve no futebol português e, como é natural, o assunto também esteve em destaque na Thinking Football Summit. Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, não escondeu ser "um fervoroso adepto da centralização" e falou mesmo num dos maiores desafios da história do futebol português."A centralização é um desafio muito grande. Mais do que pensarmos que vamos centralizar na Liga os jogos televisionados, vamos ter a oportunidade de centralizar mais coisas. As equipas grandes, não numa perspectiva de solidariedade, vão perceber que juntos podemos ser mais fortes como bloco financeiro. É a oportunidade para termos uma Liga mais transparente e regulada, mais exigente, todos seremos compensados por isso. É o grande desafio do futebol português. Se me perguntam se é o desafio da década até digo que uma década é muito pouco para lhe chamar. Reparem nas Big 5, em todo o processo de centralização, e percebam o impacto que terá na realidade portuguesa. Somos os únicos que não têm os direitos centralizados. Pensem nos próximos cinco ou seis anos, mas pensem também nos próximos 50 anos. Vamos criar valor e vamos criar sociedades mais sustentáveis", referiu Miguel Ribeiro, que acredito que a centralização servirá de alavanca não só para o futebol profissional."Às vezes há algumas barreiras entre o futebol profissional e o não profissional, na minha opinião é um absurdo. O futebol profissional é o motor deste comboio. Mas tudo o resto faz parte comboio. A centralização pode ser a força motora para levarmos muitos outros vagões que vão ser compensados, desde a formação ao futebol feminino. Sou um fervoroso adepto da centralização, é o caminho que nos vai levar a todos a subir de patamar e que vai garantir a sustentabilidade do futebol português. É essa a grande mais-valia da centralização", considerou o líder da SAD dos minhotos.