Mourinho, Futre e Jorge Mendes serão galardoados no congresso 'Thinking Football'

É já de amanhã a duas semanas que arranca o Thinking Football, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto. Hoje, a Liga Portugal levantou mais um pouco do véu sobre o certame que vai reunir diversas figuras da primeira linha do futebol profissional, não só o português como também internacional.Ora, José Mourinho, Paulo Futre e Jorge Mendes serão distinguidos na tarde de sábado, 19 de novembro (o segundo dia do evento), pelo trabalho ímpar que cada um fez ou tem feito na respetiva área: 'Mou' enquanto treinador, Futre ao longo da carreira de jogador e o empresário Jorge Mendes pelo impacto no ramo dos negócios de jogadores."No caso do 'Special One', o principal intuito passa por valorizar a sua carreira ímpar de treinador, recheada de títulos e conquistas, enquanto a distinção que será entregue a Jorge Mendes pretende exaltar um nome que marcou uma mudança de paradigma no mundo dos agentes e contabiliza, na sua carteira, com alguns dos melhores intérpretes da atualidade. Por sua vez, no caso de Paulo Futre, será a sua valorosa carreira como jogador a ser reconhecida, na exaltação de um nome muito querido por todos, devido à sua personalidade e carisma inigualáveis", aponta a publicação divulgada no site oficial do evento.