Octavi Anoro, diretor internacional da La Liga: «A liga portuguesa tem margem para crescer»

Bons jogadores, boas equipas e uma liga com margem para crescer. É assim que Octavi Anoro, diretor internacional da La Liga, olha para Portugal. O responsável pelo desenvolvimento internacional do campeonato espanhol não tem dúvidas de que o produto português tem muita qualidade e que o futebol luso tem tudo para se aproximar das cinco principais ligas europeias."Portugal tem uma qualidade futebolística inegável. Vemos isso na seleção atual, mas também nas seleções um pouco por toda a história. Na La Liga, temos a sorte de termos muitos jogadores portugueses. Acho que a base para Portugal crescer está lá, é uma base sólida. Há que seguir os passos que foram iniciados de profissionalização, de organização das competições e da parte do negócio. Começando por aí, vai fazer-se crescer a competição. Não tenho dúvidas de que Portugal podia estar no top-5. Aliás, pensava que já estava. Também estamos a ver a chegada de investidor, como aconteceu com o Sp. Braga. Portugal precisa de mais equipas como o FC Porto, o Benfica e o Sporting para subir a qualidade das restantes equipas e também para subir o rendimento na Europa. A paixão está lá, os jogadores estão lá e há margem para crescer", apontou.Como diretor internacional, Octavi Anoro tem tido a oportunidade de trabalhar de perto com Portugal e só tem palavras positivas para o que tem visto. "Do que tenho visto e trabalhado com a Liga Portugal, vejo que é uma Liga humilde. Quando digo humilde não digo pequena, mas sim com humildade de querer aprender com outras ligas que cresceram nos últimos anos. A prova são as conversas que temos tido com eles e a relação que temos ao mais alto nível. E também a nível intermédio, com muitos companheiros a trocarem informações. Isso não se vê em todas as ligas, essa humildade e vontade de trabalhar. Toda a gente pensa que o seu produto é o melhor e em Portugal vejo essa humildade", referiu.A união entre Portugal e Espanha está maior do que nunca. Os dois países candidataram-se juntos para organizar o Mundial de 2030 e as duas ligas fecharam uma parceria recentemente. Octavi Anoro acredita que essa ligação será importante para que os dois países continuem a evoluir. "Essa é a chave. Se o futebol cresce, La Liga cresce. Se a popularidade do futebol cresce, La Liga cresce. Em Portugal é o mesmo. Se tens ligas fortes, que trabalhem com um produto forte, as ameaças como essa da Superliga são mais débis. O que temos de construir são ligas locais mais fortes. Se a liga portuguesa cresce, o futebol vai crescer e as ligas nacionais vão crescer. Temos de fazer com que a paixão se incremente. Para nós, ajudar a liga portuguesa a crescer e aprender aquilo em que a liga portuguesa é mais forte é o que nos interessa", confidenciou.Ainda que a La Liga se apresenta à frente da liga portuguesa no contexto internacional, Octavi Anoro reconhece que há coisas em que Espanha pode aprender com Portugal. "Falamos com os nossos delegados em Angola e Moçambique e a liga número 1 lá é a portuguesa. O Benfica tem a maior audiência dos dois países, o Paulo Futre e o William Carvalho são ídolos e o João Félix é a estrela maior da La Liga nos dois países. Na África Lusófona temos muito que aprender com Portugal. Há uma ligação natural entre esses países. Inclusive até pensamos que se podia fazer uma ação a dois, com a liga portuguesa e a La Liga em Angola e Moçambique. O mesmo noutros mercados, como o Brasil, onde a ligação é bastante relevante", concluiu.